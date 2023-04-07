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Гороскоп на неделю 10-16 апреля 2023: Рыбам – романтика, Водолеям – проблемы со здоровьем

Елизавета Бельмас
7 апреля 2023, 16:30 обновлено 7 апреля, 16:46
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Гороскоп на неделю поможет понять, как лучше прожить неделю, чтобы получить как можно больше удовольствия и пользы.
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Гороскоп на неделю 10-16 апреля 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому расслабиться, а кому много работать и принимать важные решения.

Гороскоп на неделю – Овен

Вся предстоящая неделя овнов будет наполнена решением финансовых вопросов и неприятностей. Помимо этого ожидаются всевозможные траты и ссоры с близкими на почве именно финансов. Всё потому, что нельзя давать в долг не подумав.

Гороскоп на неделю – Телец

У Тельцов всё хорошо и по плану. Запланированные встречи принесут удовлетворение, а также начнется реализация давних идей. Работать нужно спокойно, чтобы не сорваться и всё довести до конца вовремя.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Что касается профессии – волноваться Близнецам не о чем. Потому можно немного перевести свое внимание на романтику и партнера, ему не хватает вашего внимания. Помимо прочего, не исключено, что явятся проблемы со здоровьем – их нужно решать сразу.

Гороскоп на неделю – Рак

Ракам буде тяжело, они будут постоянно просить себя не сдаваться и идти до последнего. Однако есть важное предупреждение – не стоит бояться просить помощи, когда вам станет действительно трудно. Финансовая часть жизни порадует особенно.

Гороскоп на неделю – Лев

Львам звезды советуют хорошенько отдохнуть, ведь эта неделя будет затишьем перед бурей. Сейчас как никогда хорошо посвящать время тем занятиям, которые давно хотелось выполнить, но не хватало времени.

Гороскоп на неделю – Дева

Для Дев, которые находятся в поисках партнера для жизни – звезды приготовили немало сюрпризов. Любовь придет внезапно и накроет с головой. А вот тех, кто давно в отношениях – также ожидают только приятные улучшения.

Гороскоп на неделю – Весы

У Весов период трансформации, им будет хотеться меняться не только внутренне, но и внешне. Грядущая неделя станет благоприятной для изменений, а главное – все они пойдут на пользу. Несмотря на то, что представителям этого знака не будет хватать оптиизма, они пройдут неделю с честью.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Для Скорпионов будущая неделя станет доказательством того, что ничто в жизни на голову не падает просто так и нужно много стараться, чтобы что-то иметь. Однако очень важно понять, что кроме работы также необходимо стараться искать новые методы решения рабочих вопросов и делать это всё одновременно.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы наконец смогут расслабиться и наслаждаться плодами работы, которую проделали раньше. Вся неделя будет наполнена балансом и отдыхом, что не может не радовать. Для неработающих Стрельцов звезды приготовили массу новых перспектив.

Гороскоп на неделю – Козерог

Борьба с конкурентами станет главной задачей новой недели у Козерогов. Однако нужно понимать, что иногда главную роль играет не только профессионализм, а и умение хитрить. Также на неделе важно следить за здоровьем, может нагрянуть простуда.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи уже давно не думают о себе и своем здоровье. Так организм может не выдержать и дать сбой, если вовремя об нем не позаботиться. Необходимо пересмотреть свое питание, больше гулять на свежем воздухе и заняться физическими нагрузками.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Романтичная и творческая неделя ожидает Рыб. Она подарит встречи с людьми, которые рисуют улыбку на лице и заставляют сердце волноваться. Выходные лучше посвятить близким и родным, а также отдыху в кругу семьи.

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