Гороскоп на май 2023: знак зодиака Весы ждет очень прибыльный месяц

Май может абсолютно поменять мышление Весов. Вы поймете, что сможете зарабатывать больше, говорит гороскоп.

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Анжела Перл составила гороскоп Весы на май 2023 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первых числах мая Плутон - планета огромных трансформаций - разворачивается в ретроградное движение. Плутон недавно вошел в сектор детей, возможно вы уже почувствовали что-то связанное с детьми или романтическими, любовными отношениями.

12 июня Плутон вернётся в четвёртый дом гороскопа, в котором он был последние 15 лет. Весам нужно будет что-то ещё доделать, закрыть, завершить недоделанные дела. Возможно это будет касаться раздела имущества, развода или нужно достроить дом, продать квартиру или купить квартиру в другом месте, переехать.

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5 мая - лунное затмение, также заканчивается коридор затмений, который длится с 20 апреля. Во время затмения нельзя принимать никаких важных решений, потому что энергетика очень нестабильная. Впоследствии мы можем передумать, у нас как будто затмевается разум.

Большинство планет расположатся в секторе денег, у Весов может поменяться работа, источник дохода или сумма денег, которую вы получаете. Например, вы уволитесь с работы, закроете бизнес или проект, на который вы рассчитывали, отменится.

8 мая Весов ждет повышение в должности, придут хорошие доходы или заказы от клиентов. Появится новый руководитель, может начаться служебный роман.

15 мая Меркурий развернётся в прямое движение, до этого нельзя подписывать важные документы и заключать сделки. После 15 числа исчезнут все преграды в сфере финансов. Прояснятся вопросы, связанные с инвестициями, страховкой, наследством.

17 мая Юпитер может увеличить доходы Весов, возможно вы возьмёте большой кредит, могут увеличиться налоги. Вы получите большой заказ или получите работу с хорошей зарплатой.

Новолуние 19 мая также отразится на финансовой сфере. Появятся новые предложения по работе, вы повысите цены за ваши услуги или получите финансово привлекательное предложение.

С 21 мая Марс - планета энергии и активности - входит в 11 дом планов на будущее.

"И вот здесь у вас будут какие-то чёткие планы, вы начнёте что-то организовывать с друзьями или коллегами. Возможно, это будет поездка, совместный поход на концерт, день рождения, свадьбу. Не исключено, что вы начнёте работать онлайн", - рассказала астролог.

"После 22 мая много времени вы посвятите изучению других культур и каких-то интересных тем. В целом, май будет очень финансовым месяцем, который может поменять ваш финансовый уровень, сделать вас богаче. Май может абсолютно поменять ваше мышление. Вы поймете, что сможете зарабатывать больше", - резюмировала Анжела Перл.

Более подробно гороскоп для Весов на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

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