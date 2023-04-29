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Гороскоп на май 2023: на Раков польются деньги как из рога изобилия

Анна Ярославская
29 апреля 2023, 06:18
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У Раков есть шанс найти вторую половинку. Это будет очень романтический период, поэтому стоит ловить за хвост птицу счастья, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп Рак на май 2023 / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале,1 - 2 мая Плутон, который находился в секторе денег и прибыли, разворачивается и пойдёт в обратном направлении. 12 июня эта планета снова вернётся в 7-й дом отношений и партнёрства. Раки закончат все свои дела, которые касаются романтических отношений, партнёрства, брака. Некоторые представители знака поменяют отношение к себе.

5 мая - лунное затмение в секторе любви, радости, удовольствий, детей. Раки могут забеременеть, дети заключат брак, реализуется творческий проект, у вас появится хобби. В любви настанет ясность - возможно это будет завершение отношений или переход на новый уровень. А возможно вскроется любовный треугольник, предупредил гороскоп.

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8 мая Венера (планета красоты, денег и любви) войдёт в знак Рака и будет находиться в первом доме гороскопа до 6 июня. На Раков польются деньги как из рога изобилия. Вы будете излучать красоту и обаяние. Ждите приятных подарков.

С 21 мая Марс даст Ракам смелость и игривость. У вас есть шанс найти вторую половинку. Это будет очень романтический период, поэтому Ракам стоит ловить за хвост птицу счастья.

С 15 мая Меркурий повернется в прямое движение, начнется продвижение вперед. Состоится встреча с друзьями, новые знакомства, вы получите деньги за проделанную работу.

С 17 мая Юпитер принесет Ракам новый круг общения, встречи, знакомства. Группы по интересам и единомышленники войдут в жизнь Раков. Появятся друзья- иностранцы, которые могут посоветовать идею для международного бизнеса.

Новолуние 19 мая даст Ракам новый заряд энергии. Вас ждут договоры, сделки, шумные компании, дружеские посиделки. Свободного времени практически не будет.

С 21 мая Марс принесет Ракам деньги или прибыльную идею, поднимется самооценка, вы станете активнее. При этом Ракам стоит опасаться чрезмерных трат денег. Покупать стоит лишь нужные и добротные вещи.

С 22 мая Ракам захочется побыть в одиночестве. Это удачное время для того, чтобы отправиться на отдых в отдаленное место или окунуться в эзотерику.

Более подробно гороскоп для Раков на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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