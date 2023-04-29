Гороскоп на май 2023: на Раков польются деньги как из рога изобилия

У Раков есть шанс найти вторую половинку. Это будет очень романтический период, поэтому стоит ловить за хвост птицу счастья, говорит гороскоп 2023.

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Анжела Перл составила гороскоп Рак на май 2023 / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале,1 - 2 мая Плутон, который находился в секторе денег и прибыли, разворачивается и пойдёт в обратном направлении. 12 июня эта планета снова вернётся в 7-й дом отношений и партнёрства. Раки закончат все свои дела, которые касаются романтических отношений, партнёрства, брака. Некоторые представители знака поменяют отношение к себе.

5 мая - лунное затмение в секторе любви, радости, удовольствий, детей. Раки могут забеременеть, дети заключат брак, реализуется творческий проект, у вас появится хобби. В любви настанет ясность - возможно это будет завершение отношений или переход на новый уровень. А возможно вскроется любовный треугольник, предупредил гороскоп.

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8 мая Венера (планета красоты, денег и любви) войдёт в знак Рака и будет находиться в первом доме гороскопа до 6 июня. На Раков польются деньги как из рога изобилия. Вы будете излучать красоту и обаяние. Ждите приятных подарков.

С 21 мая Марс даст Ракам смелость и игривость. У вас есть шанс найти вторую половинку. Это будет очень романтический период, поэтому Ракам стоит ловить за хвост птицу счастья.

С 15 мая Меркурий повернется в прямое движение, начнется продвижение вперед. Состоится встреча с друзьями, новые знакомства, вы получите деньги за проделанную работу.

С 17 мая Юпитер принесет Ракам новый круг общения, встречи, знакомства. Группы по интересам и единомышленники войдут в жизнь Раков. Появятся друзья- иностранцы, которые могут посоветовать идею для международного бизнеса.

Новолуние 19 мая даст Ракам новый заряд энергии. Вас ждут договоры, сделки, шумные компании, дружеские посиделки. Свободного времени практически не будет.

С 21 мая Марс принесет Ракам деньги или прибыльную идею, поднимется самооценка, вы станете активнее. При этом Ракам стоит опасаться чрезмерных трат денег. Покупать стоит лишь нужные и добротные вещи.

С 22 мая Ракам захочется побыть в одиночестве. Это удачное время для того, чтобы отправиться на отдых в отдаленное место или окунуться в эзотерику.

Более подробно гороскоп для Раков на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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