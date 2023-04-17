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Гороскоп на май 2023: Козерогам – легкость, Рыбам – возвращение бывших

Елизавета Бельмас
17 апреля 2023, 13:35 обновлено 17 апреля, 14:07
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Астрологи составили гороскоп на май 2023 года и рассказали о том, что ждет всех представителей зодиакального круга.
Гороскоп на май 2023
Гороскоп на май 2023 / коллаж фото instagram olgayoga.gw/ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам составили прогноз на месяц для всех представителей зодиакального круга.

Гороскоп на май – Овен

Юпитер предложит вам возможности, которые предназначены для улучшения вашей повседневной жизни или начинания новой жизни. В этом месяце самое время использовать все ресурсы и все преимущества, которые предлагает вам жизнь. Потратьте время, чтобы воспользоваться возможностями, которые появляются на вашем пути. С другой стороны, чтобы их конкретизировать, вам придется смириться с обязательствами. Если вы почувствуете, что зря теряете время, не отчаивайтесь, потому что это ненадолго.

Гороскоп на май – Телец

Энергии, исходящие от Рыб и Рака, придадут смысл вашему существованию. Узы с теми, кто разделяет ваши ценности, окрепнут. У вас будут возможности, которые вернут вас в нужное русло или восстановят нарушенный баланс. В этом месяце вы почувствуете доброту, уважение и легкость в вашей повседневной жизни.

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Гороскоп на май – Близнецы

Несмотря на то, что вас вдохновляет динамичная и предприимчивая энергия, найдите время подумать. Переберите все, что вы собрали, чтобы оставить только то, что реалистично и достижимо. Не забывайте, что диссонансы существуют не для того, чтобы сделать вас несчастными, совсем наоборот. Они втыкают палки в ваши колеса, чтобы помешать вам строить планы, которые не служат вашим интересам.

Гороскоп на май – Рак

Ваша жизнь снова начинается с правильной ноги благодаря добрым волнам, исходящим от Юпитера в Тельце. Положительный и созидательный аспект предвещает, что вы почувствуете себя намного лучше! Ощущение, что судьба наносит вам удары по непонятным причинам угаснет. Его сменит ощущение счастливой звезды над головой. В этой атмосфере понимания, хорошего настроения и удачи ваше существование приобретет другое измерение. Это открывает перед вами другие перспективы, которые позволят вам использовать свои таланты, свои навыки и свой опыт.

Гороскоп на май – Лев

Вместо того, чтобы сдаваться или восставать против неудач, сделайте шаг назад. Воспользуйтесь накопленными задержками, чтобы обдумать то, что было предложено вам в последнее время. Позаботьтесь о том, чтобы ваши проекты были приняты теми, кто их отвергает. Для этого дайте им время подумать. Чем больше вы прислушиваетесь к мнению других, тем больше вы будете на правильном пути.

Гороскоп на май – Дева

Иногда вы будете чувствуете себя хорошо, а иногда вас может захлестнуть разочарование. Чтобы помочь вам удержаться, вы получаете доброжелательную и прагматичную поддержку энергий, исходящих от Тельца и Рака. Они помогут вам найти нужные ресурсы для удовлетворения потребностей. Они приносят вам ту стабильность, которая спасает вас от принятия плохих решений.

Гороскоп на май - Весы

В этом месяце ситуация все еще сложная, но будьте уверены, она не безвыходная! Вас больше не будут одолевать сомнения и уверенность. Вам трудно доверять себе. Ваши врожденные трудности с принятием решения усилятся. Перед первым препятствием вы, как правило, тонете в стакане воды! Чтобы избежать кораблекрушения, вы можете рассчитывать на энергии, исходящие от Близнецов и Льва. Они помогут вам осознать, что у вас больше ресурсов, чем вы думаете.

Гороскоп на май – Скорпион

С прошлого месяца трудности в отношениях сигнализируют о том, что произойдут изменения. Противостояние двух людей предвещает, что ваш покой будет нарушен. В этом месяце вы можете что-то изменить, но только если это не за счет ваших достижений. Чтобы преуспеть, уделите время изучению того, что вам необходимо. Кроме того, будьте верны своим привычкам, сохраняя осторожность в своих проектах.

Гороскоп на май – Стрелец

С Юпитером в Овне вы развиваетесь в атмосфере, которая вам нравится и которая вам подходит. Приспосабливайтесь к событиям и обстоятельствам, даже если это вас не устраивает. Подождите немного с терпением, потому что вы не можете сделать сейчас больше. В третьей декад месяца планеты привнесут оптимизм и уверенность, которые устранят все препятствия. Это подтолкнет вас к тому, чтобы встряхнуть эти условности, которые тратят время впустую.

Гороскоп на май– Козерог

Месяц возвращения легкости. Хотя вы все еще вынуждены бороться с энергиями Рака, ваше существование скрашивает новый день. Вы станете более склонны к дискуссии. Ваш уровень терпения зашкаливает! Ваши решения определяются разумом. Будьте уверены, возникающие возможности больше не являются источником нетерпения и напряжения! Ожидаемые риски исчезают.

Гороскоп на май – Водолей

Удача улыбается вам. У вас появится ощущение, что вам повезло! С 17 числа поменяется атмосфера. Люди станут более требовательны к вам. Стремление к силе не сэкономит вам время, как раз наоборот. Вместо этого воспользуйтесь умом, чтобы определить, что не так и исправить это.

Гороскоп на май - Рыбы

Благодаря обнадеживающей и доброжелательной энергии Тельца и Рака ваши узы вновь обретают свой смысл и искренность своего происхождения. Люди, которые ушли, могут вернуться к вам. Ваши отношения выбраны вручную и заслуживают доверия. Звезда удачи предложит вам улучшить свою жизнь, привнеся в нее больше комфорта и безопасности.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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