Гороскоп на май 2023: что ждет Рыб в этом месяце

Меркурий развернется в прямое движение 15 мая. У Рыб будет много поездок, звонков, смс и общения с другими людьми.

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Анжела Перл составила гороскоп Рыбы на май 2023 / Фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2023 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1-2 мая планета трансформации Плутон, которая была в 12-м доме самопознания, разворачивается в ретроградное движение и идёт назад к 11-му дому друзей и планов на будущее. Плутон поменяет окружение Рыб и уберет из вашей жизни тех, кто уже давно не нужен. У Рыб может поменяться не только окружение, но и планы на будущее.

"Плутон хочет, чтобы вы закончили какой-то цикл жизни, то, за что вы ещё держитесь. Этим вы займетесь с 12 июня до конца года, но звоночки уже могут быть и сейчас", - говорит гороскоп.

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5 мая - лунное затмение в девятом доме гороскопа, это сектор расширения кругозора. Это заключительное затмение, которое завершает коридор затмений, длившийся в течение двух недель. Это сектор смысла жизни, затмение может дать Рыбам переезд, эмиграцию, знакомство или брак, обучение. Вы решите учится, обучать или завершаете учебу. Также девятый дом гороскопа связан с юридическими делами.

8 мая Венера входит в пятый дом любви, радости и удовольствий. В этом же секторе до 21 мая находится Марс. Сочетание этих двух планет является очень удачным для сотрудничества в бизнесе. У Рыб будет вдохновение для того, чтобы заниматься творчеством. Также вы можете получить хорошие новости, касающиеся детей.

15 мая Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение в третьем доме гороскопа, это сектор общения и коммуникаций. У Рыб будет много поездок, звонков, смс.

17 мая Юпитер входит в третий дом гороскопа и принесет Рыбам встречи с интересными людьми. Рыбы могут поменять взгляд на мир.

Юпитер все расширяет, вы можете купить автомобиль или открыть бизнес.

21 мая Марс входит в шестой дом работы, обязательств и решения проблем. У Рыб будет больше работы, занятости. Может состояться командировка, нужно будет закончить проект. Марс - это конфликтная планета, возможны ссоры с другими людьми.

22 мая Солнце входит в сектор вашего дома, места, в котором вы живете. Рыбы будут заниматься оформлением документов на дом, пропиской, регистрацией. Если вы куда-то уезжали, то теперь вернётесь домой. Некоторые представители знака будут встречаться с родственниками.

Более подробно гороскоп для Рыб на май 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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