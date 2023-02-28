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Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяц

28 февраля 2023, 04:35
Март будет потрясающим месяцем - две мощные и медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знак, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп Стрелец - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет потрясающим месяцем - две мощные и медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знак. Когда это происходит, меняется энергетика, фокус перемещается на другие сферы жизни, поэтому первый месяц весны станет переломным для многих.

В первые дни марта Стрельцов ждет победа в каких-то соревнованиях, выигрыш в конкурсе. Некоторые представители знака могут встретить любимого человека. Также вас ждет подарок. Бизнес принесет хорошие доходы. 3 марта в гости к Стрельцам приедет кто-то из родственников.

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Полнолуние 7 марта высветит достижения Стрельцов. Возможно вы определитесь с целью, к которой идете.

Полная Луна также может завершить какой-то цикл вашей жизни, поменяется должность, специальность, профессия. К Стрельцам может прийти популярность, особенно если вы занимаетесь творчеством.

8 марта Сатурн на целых три года входит в четвёртый дом гороскопа Стрельцов. Эта планета будет накладывать ответственность и сделает вас более взрослыми. Например, вы будете платить кредит за жильё, переедете от родителей, уедете учиться. В ближайшие годы Стрельцов ждет дисциплина и следование правилам. Не исключено, что придется взять ответственность за родителей, скорее всего за маму. Особенно сильно влияние Сатурна почувствуют Стрельцы, которые родились в ноябре.

17 марта ежедневная рутина станет более приятной. Ваш распорядок дня изменится, вы будете делать что-то, что принесет вам удовольствие и улучшит настроение. Кроме того, Стрельцы получат прибыль, в том числе это может быть финансовая помощь.

20 марта Стрельцы будут полны энергии. Вас ждут встречи, свидания, удовольствия, радости жизни, хорошие новости. Стрельцы будут чувствовать себя победителями. В чем-то вам очень сильно повезет, говорит гороскоп.

С 21 по 31 марта наступает удачный период для того, чтобы загадывать желания.

24 марта произойдет мощное астрологическое событие. Плутон, который последние 15 лет был в секторе доходов и денег, меняет знак. Эта планета могла контролировать и давить на вас, понижать самооценку. Возможно вам нелегко было зарабатывать деньги или вы сомневались в том, на своем ли вы месте. После 24 марта ситуация изменится. Вы начнете больше себя ценить.

"Иногда Плутон даёт очень большие деньги, но только если вы считаете, что достойны этого. В период с 24 марта по 12 июня Сатурн будет на границе двух домов и покажет, как будет меняться ваша жизнь. За полтора года - до ноября 2024 года - Планета полностью закроет все ваши финансовые дела. Ваши источники дохода будут меняться. Бороться с Плутоном невозможно. Он сильнее нас и всё равно сделает так, как считает нужным. Все перемены будут полезны для роста и развития", - рассказала астролог.

26 марта ожидается решение финансового вопроса, получение денег. Финансовая тема больше всего коснется тех Стрельцов, которые родились с 12 по 22 декабря. 31 марта Стрельцов ждет приятный сюрприз на работе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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