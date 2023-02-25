УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставание

25 февраля 2023, 22:47
Март будет переломным, так как две медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знаки. Плутон входит в знак Водолея, а Сатурн, наоборот, уходит.
Гороскоп
Гороскоп Водолей - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет переломным, так как две медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знаки. Плутон входит в знак Водолея, а Сатурн, наоборот, уходит.

1 и 2 марта будет соединение Венеры и Юпитера в третьем доме общения. Венера - это планета любви, Юпитер - брака. Вас ждут знакомства, встречи, особенно если вы одиноки. Также состоится деловая встреча, появится предложение или идея, которая принесёт заработки. Возможно вы овладеете новой профессией.

видео дня

Венера также означает финансы, а Юпитер - изобилие и благополучие. Некоторые Водолеи будут учиться, пойдут на курсы, будут покупать технику. Вероятно вы получите подарок.

3 марта Меркурий входит в сектор денег до 20 марта. В общем, первая неделя марта будет финансовой для Водолеев. Вы получите приглашение на собеседование по работе, будете обговаривать заработную плату или кто-то что-то вам скажет, это отразится на самооценке. Вы поймёте, насколько вы себя оцениваете. Это будет как экзамен на самооценку, говорит гороскоп.

Полнолуние 7 марта пройдет в доме финансов. Восьмой дом - это чужие деньги или не заработанные (государственная помощь, алименты, наследство, оплата налогов, страховки, общие деньги, раздел имущества, совместные деньги с партнером). Также это деньги мужа или жены.

Откроется тайна. Произойдут события, которые невозможно предусмотреть. Не исключены незапланированные расходы. Вы можете расстаться с близким, потому что увидите этого человека в другом свете. Возможно, наоборот, начнутся новые близкие отношения.

8 марта Сатурн - управитель знака зодиака Водолей - уходит, после того как планета была в этом знаке с 2020 года. Сатурн - это ограничения, рамки, дисциплина, ответственность. Он делал вас серьезнее, давал больше отвественности. Если у вас был барьер в течение последнего года, то это уйдёт. Сатурн перейдёт в сектор доходов. Вы возьмёте на себя ответственность и откроете свой бизнес, поменяется работа и источник дохода.

17 марта Венера принесет в жизнь Водолеев какой-то праздник и прибыль.

24 марта произойдет ещё одно суперсобытие - Плутон (планета трансформаций) будет менять сознание, убеждения, образ жизни Водолеев. До 12 июня Плутон будет стоят на границе Водолея больше года - до ноября 2024 года. Эта планета очень медленная. Она была в вашем 12 доме последние 15 лет, начиная с 2008 года. Теперь этот период жизни завершится. В ближайшие 20 лет ваша роль в обществе и имидж поменяются.

"Следите за знаком в период Плутона. Он сжигает мосты. Плутон может дать брак по первому дому. Тут нужно быть осторожным. Важно, чтобы не было негатива, контроля, манипуляций. В этом случае сразу бегите. И ждите того, кто будет в плюсе, это будет сильный человек с сильной волей, управленец, может влиять на массы, с большим количеством денег", - рассказала специалист.

С 26 марта внимание Водолеев будет сосредоточено на спорте, питании, режиме. Астролог советует соблюдать баланс между работой и здоровьем. Есть риск оказаться в больнице, возможна операция, стоит пройти обследование.

30-31 марта ждите неожиданную новость, возможен переезд на новое место или к вам приедут гости.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Водолей Гороскоп на март гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:47

Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставание

22:45

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног": в Бурятии рассказали об огромных потерях региона на войнеВидео

22:20

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля: генерал-лейтенант назвал 2 веские причиныВидео

22:05

Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

21:18

"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в БахмутВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:04

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

20:48

"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциямиВидео

20:37

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

20:00

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

Реклама
19:21

"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странахВидео

19:20

Мариуполь, потерпи, уже скоромнение

19:19

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

18:43

"Частично потерял зрение": Зеленский признался об ухудшении здоровья во время войныВидео

18:39

"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"Видео

18:27

"Такое страшное горе, смысл жизни потерян": Байдену запретили въезд в Пензенскую область РоссииВидео

17:56

У Путина может быть еще две дочери – InsiderВидео

17:55

Десятки оккупантов взлетели на воздух: в Мариуполе прогремела мощная "бавовна"

17:16

Макрон внезапно решил поехать в Китай: хочет "уболтать" Си Цзиньпиня давить на РоссиюВидео

17:08

Кому запрещено пить зеленый чай

16:59

Кулеба объяснил, в чем подвох "мирного плана" Китая: "Мы не согласны"

Реклама
16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойникаВидео

16:18

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:50

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

12:22

Маму убили оккупанты: история Ани Науменко из Мариуполя, которая "забыла слова" на шабаше в ЛужникахВидео

12:17

Десант на Печерских холмах: Буданов и Резников рассказали, как "Россия Киев за 3 дня брала"Видео

Реклама
11:44

Загадка Коня в пальто: откуда появилась эта фраза и что она означает

11:34

Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми

11:08

Газманова взбесили слова Пугачевой о России

10:58

В России закончились запасы иранских дронов — разведка Британии

10:56

Путинской певичке Валерии врачи не могут поставить диагноз

10:13

Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке ГюнтерВидео

09:59

Для чего нам нужны родинки и почему их нельзя сдирать

09:56

"РФ – это разменная монета Китая": Жданов объяснил, "кинет" ли Си Цзиньпин ПутинаВидео

09:32

Китайский "мирный план" выгоден только России - Байден

09:12

"Это Алла Пугачева?": Киркоров начал превращаться в женщину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять