Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставание

Март будет переломным, так как две медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знаки. Плутон входит в знак Водолея, а Сатурн, наоборот, уходит.

Гороскоп Водолей - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет переломным, так как две медленные планеты Сатурн и Плутон меняют знаки. Плутон входит в знак Водолея, а Сатурн, наоборот, уходит.

1 и 2 марта будет соединение Венеры и Юпитера в третьем доме общения. Венера - это планета любви, Юпитер - брака. Вас ждут знакомства, встречи, особенно если вы одиноки. Также состоится деловая встреча, появится предложение или идея, которая принесёт заработки. Возможно вы овладеете новой профессией.

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Венера также означает финансы, а Юпитер - изобилие и благополучие. Некоторые Водолеи будут учиться, пойдут на курсы, будут покупать технику. Вероятно вы получите подарок.

3 марта Меркурий входит в сектор денег до 20 марта. В общем, первая неделя марта будет финансовой для Водолеев. Вы получите приглашение на собеседование по работе, будете обговаривать заработную плату или кто-то что-то вам скажет, это отразится на самооценке. Вы поймёте, насколько вы себя оцениваете. Это будет как экзамен на самооценку, говорит гороскоп.

Полнолуние 7 марта пройдет в доме финансов. Восьмой дом - это чужие деньги или не заработанные (государственная помощь, алименты, наследство, оплата налогов, страховки, общие деньги, раздел имущества, совместные деньги с партнером). Также это деньги мужа или жены.

Откроется тайна. Произойдут события, которые невозможно предусмотреть. Не исключены незапланированные расходы. Вы можете расстаться с близким, потому что увидите этого человека в другом свете. Возможно, наоборот, начнутся новые близкие отношения.

8 марта Сатурн - управитель знака зодиака Водолей - уходит, после того как планета была в этом знаке с 2020 года. Сатурн - это ограничения, рамки, дисциплина, ответственность. Он делал вас серьезнее, давал больше отвественности. Если у вас был барьер в течение последнего года, то это уйдёт. Сатурн перейдёт в сектор доходов. Вы возьмёте на себя ответственность и откроете свой бизнес, поменяется работа и источник дохода.

17 марта Венера принесет в жизнь Водолеев какой-то праздник и прибыль.

24 марта произойдет ещё одно суперсобытие - Плутон (планета трансформаций) будет менять сознание, убеждения, образ жизни Водолеев. До 12 июня Плутон будет стоят на границе Водолея больше года - до ноября 2024 года. Эта планета очень медленная. Она была в вашем 12 доме последние 15 лет, начиная с 2008 года. Теперь этот период жизни завершится. В ближайшие 20 лет ваша роль в обществе и имидж поменяются.

"Следите за знаком в период Плутона. Он сжигает мосты. Плутон может дать брак по первому дому. Тут нужно быть осторожным. Важно, чтобы не было негатива, контроля, манипуляций. В этом случае сразу бегите. И ждите того, кто будет в плюсе, это будет сильный человек с сильной волей, управленец, может влиять на массы, с большим количеством денег", - рассказала специалист.

С 26 марта внимание Водолеев будет сосредоточено на спорте, питании, режиме. Астролог советует соблюдать баланс между работой и здоровьем. Есть риск оказаться в больнице, возможна операция, стоит пройти обследование.

30-31 марта ждите неожиданную новость, возможен переезд на новое место или к вам приедут гости.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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