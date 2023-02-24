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Гороскоп на март 2023 года для Скорпионов: проблемы решатся, а хобби начнет приносить доход

24 февраля 2023, 05:30
Март будет переломным для многих, поскольку в первый месяц весны две медленные и мощные планеты поменяют знак, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2023 года - Скорпион должен готовиться к переменам / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет переломным для многих, поскольку в первый месяц весны две медленные и мощные планеты Сатурн и Плутон меняют знак. А чем они медленнее, тем сильнее они меняют нашу энергию в разных сферах жизни.

В первые три дня марта у Скорпионов улучшится самочувствие и состояние здоровья. Вы можете получить какой-то подарок или прибыль, хороший заказ или клиента. Возможно вам простят долг или кто-то поможет решить проблему.

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3 марта - хороший день для того, чтобы уделить внимание хобби, сходить в театр, на выставку, получить удовольствие от жизни.

В полнолуние 7 марта вы можете узнать что-то о ком-то из друзей или возможно даже закончится дружба с кем-то. Скорпионам станет понятнее, о чем они мечтают и чего хотят от жизни. Также появится понимание, как реализовать свою мечту. Возможно прояснится что-то относительно организации, группы людей, команды, частью которой вы являетесь.

8 марта Сатурн меняет знак. В течение трех лет эта планета была в вашем четвёртом доме гороскопа. Это сектор недвижимости, семьи, родины. Сатурн мог давать Скорпионам чувство изоляции, рамки и много обязательств. Возможно вы не могли куда-то выехать или произошло охлаждение в отношениях с кем-то из членов семьи. Теперь этот цикл заканчивается, Сатурн входит в пятый дом гороскопа до февраля 2026 года. У многих Скорпионов появятся дети, некоторые представители знака начнут преподавать или пойдут учиться. Любимое хобби может превратиться в работу и будет давать доход.

17 марта ждите прибыли, заключение договора, предложение о партнерстве.

20 марта Меркурий принесет Скорпионам информацию или знак, на который нужно обратить внимание. Например, если вы почувствовали недомогание, стоит обратиться к врачу.

24 марта Плутон меняет знак и входит в сектор семьи, недвижимости и места жительства.

"С этой планетой не стоит спорить. Если она несет перемены, не нужно сопротивляться. Произойдет какая-то огромная трансформация", - посоветовала специалист.

30 и 31 марта может произойти неожиданный поворот. Астролог не советует назначать важные встречи и заключать сделки в конце месяца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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