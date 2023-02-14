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Гороскоп на март 2023 года для Овнов: чем порадует первый месяц весны

14 февраля 2023, 04:31
Начнется март с очень хороших дней. Овнов удивят события в двух сферах жизни - финансовой и любовной, говорит гороскоп.
Гороскоп 2023
Март будет прекрасным месяцем для Овнов, говорит гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начнется весна с очень хороших дней. В первые три дня марта в знаке Овна соединяются Венера с Юпитером. Представителей знака удивят события в двух сферах жизни - финансовой и любовной. Мечты будут сбываться, говорит гороскоп на март 2023.

Согласно прогнозу, в первые дни марта обеспечена удачная сдача экзамена, поступление на обучение, получение каких-то юридических документов. Всё, что связано с визами, миграцией, переездом пройдет хорошо.

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3 марта Меркурий входит в 12-й дом гороскопа. Возможно вы будете общаться с кем-то, кто живет далеко, или будете настолько сконцентрированы на работе, что у вас не будет свободного времени.

В полнолуние 7 марта Овнам стоит обратить внимание на здоровье и режим дня. Если в жизни Овнов были проблемы, которые их беспокоили, то теперь они разрешатся.

8 марта произойдет важное событие - Сатурн переходит из 11-го в 12-й дом на целых три года. В жизни Овнов произойдет важный сдвиг. Например, эмиграция. Но процесс может затянуться на три года, будет период подготовки к чему-то. Возможно вы будете увлекаться эзотерикой, гипнозом, психологией. Не исключено, что будет очень много работы в одиночестве или Овны займутся волонтерством или благотворительностью.

Первые 17 дней марта Венера будет в знаке Овна и сделает представителей знака красивыми, привлекательными. После 17 марта планета входит во второй дом гороскопа, может вырасти самооценка, доход. Случится какая-то финансовая ситуация, которая порадует Овнов. Например, увеличится доход, вы получите подарок или заключите выгодную сделку купли-продажи.

21 марта новолуние принесет Овнам нового человека, работу или стиль. Особенно сильно новую энергию почувствуют представители знака, которые родились с 21 числа и до конца марта.

24 марта состоится еще одно грандиозное событие - Плутон, который 15 лет был в десятом доме гороскопа, переходит в 11-й. Если с 2008 года внимание Овнов было приковано к работе, карьере и той роли, которую они играют в социуме, то теперь появятся новые друзья, окружение, место жительства, планы.

Весь месяц Юпитер будет в знаке Овнов. А это значит, что удача будет вам сопутствовать.

"Ангел-хранитель будет стоять за вашей спиной, вам будет везти. Даже несмотря на все сильнейшие и тектонические сдвиги планет, перемены у вас будут к лучшему", - сказала астролог.

Особенно сильно влияние Юпитера почувствуют те Овны, которые родились в период с 1 по 10 апреля.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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