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Гороскоп на март 2023 года для Львов: астролог спрогнозировала переломный месяц

18 февраля 2023, 05:29
В марте у Львов может исчезнуть источник дохода, но взамен появится новый, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп Лев
Гороскоп Лев - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Львов. Первый месяц весны будет переломным месяцем для многих.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 по 3 марта Львам будет сопутствовать удача. Вас ждет любовь, романтическое знакомство, изобилие, интересное знакомство.

3 марта Меркурий входит в восьмой дом гороскопа - это сектор финансов. Львы могут получить сообщение или письмо, касающееся страховой или налоговой компании. Если у вас свой бизнес, это может быть проверка. Также представители знака могут получить информацию относительно денег или зарплаты.

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Полнолуние 7 марта принесет Львам прибыль. Это будут деньги за проделанную работу.

8 марта Сатурн может разорвать отношения, в которых уже появилась трещина. Также могут закончиться бизнес-отношения или отношения с какой-то организацией.

Если романтические отношения были хорошими, то Львы могут, наоборот, заключить брак или выйти на новую работу.

По словам астролога, Сатурн на три года войдёт в сектор финансов Львов и потребует от представителей знака серьезного финансового планирования. Если у вас исчезнет источник дохода, то взамен появится новый. В целом, прибыли не станет меньше.

17 марта стоит поработать над своими эмоциями. Возможно вы станете посещать психолога. В жизни Львов станет меньше интимных отношений на какое-то довольно продолжительное время. В то же время ждите хорошую новость от вашего начальства. Может появиться новый руководитель, вероятно это будет женщина.

20 марта можно планировать поездку, покупать билеты, бронировать отель. С 21 марта - "зелёный свет" для путешествий и обучения.

24 марта Плутон меняет знак и уходит из сектора обязательств и каких-то проблем, в котором он находился в течение 15 лет. Возможно у вас были какие-то обязанности, заботы, проблемы, болезнь или большая ответственность. После 24 марта ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Поскольку Плутон - медленная планета, перемен стоит ожидать не раньше 12 июня. Некоторые Львы закроют одну страницу в своей жизни и откроют новую. Кстати, перемены, которые будут происходить, скорее всего надолго. Например, если вы сейчас женитесь или выходите замуж, то этот брак сохранится как минимум на 20 лет и больше.

После 26 марта можно отправляться на отдых, в санаторий. Некоторые Львы поедут за границу или даже эмигрируют.

31 марта произойдет что-то, что поменяет статус Львов. Некоторые встретят свою вторую половинку, получат предложение руки и сердца, возможно будет заключен брак или, наоборот, состоится развод. Также будет шанс получить предложение по работе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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