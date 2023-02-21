Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблем

В марте серьёзные и честные отношения станут еще более крепкими, а отношения, в которых была трещина, наоборот, разрушатся.

Гороскоп Дева - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первые три дня марта будут связаны с финансами. Девы получат хорошую прибыль, финансовую помощь или наследство. Также у представителей знака будет эмоциональная встреча, вы получите ответы на свои вопросы.

3 марта может состоятся подписание важных документов или вы полуичите сообщение от клиентов или друзей.

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В полнолуние 7 марта Девы будут в центре внимания. Вы можете сменить стиль, например, перекрасить волосы, купить новый наряд, поменять фамилию, паспорт, профессию, свою роль в обществе. Особенно это полнолуние почувствуют те Девы, которые родились в период с 4 по 14 сентября. Некоторые представители знака будут разрывать контракт с кем-то и подписывать новый, менять работу, завершать отношения или, наоборот, объявлять о помолвке.

8 марта Сатурн входит в седьмой дом гороскопа Дев. Вы почувствуете себя намного лучше, закончится какое-то жизненное испытание. Также представители знака избавятся от работы, которая тяготила, от проблем со здоровьем и финансами и других неприятностей, которые мешали.

"Если вы выходите замуж или съезжаетесь с кем-то или начинаете отношения, то это будет крепкая и долговечная связь. Сатурн закрепляет серьёзные и честные отношения, а отношения, в которых была трещина, наоборот, разрушает. Поэтому у кого-то из Дев будут разводы или расставания в марте", - говорит гороскоп.

17 марта Венера принесет Девам подарки. Возможно вы вместе с подругой поедете в путешествие, получите деньги или состоится встреча с любимым человеком.

20 марта вы получите какие-то не заработанные деньги, могут появиться новые финансовые обязательства, вложения, инвестиции. Некоторым Девам предложат новую работу или должность, новый проект или новый метод зарабатывания денег, который принесет хороший результат. С 24 марта Плутон меняет знак и будет полностью трансформировать ваш образ жизни.

"Всё будет по-другому, может быть это новое место жительства, новая работа, режим, образ жизни. Перемены, которые произойдут, останутся в вашей жизни надолго", - говорит гороскоп.

30-31 марта Дев ждет неожиданное везение, любовь, подарок, прибыль. Особенно повезет тем представителям знака, которые родились с 7 по 10 сентября.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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