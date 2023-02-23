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Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизни

23 февраля 2023, 05:44
В первый месяц весны представителей знака зодиака Весы ждет удача. Особенно повезет тем, кто родился с 5 по 12 октября, говорит гороскоп.
Гороскоп на 2023 год, Анжела Перл
Гороскоп Весы - что приготовил первый месяц весны / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2023 года для Весов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первые три дня месяца у Весов состоится встреча, знакомство, можно получить предложение руки и сердца.

"Если вы свободны, высока вероятность кого-то встретить, те Весы, которые уже состоят в отношениях, перейдут на новый уровень", - рассказала астролог.

Весы будут делать важные покупки, выиграют в суде, заключат контракт.

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3 марта Меркурий входит в шестой дом работы. Возможны собеседования, поступит информация о работе. Также Весам стоит обратить внимание на свое здоровье. Если вы почувствуете недомогание, необходимо обратиться к врачу.

Полнолуние 7 марта откроет тайны. Прояснятся вопросы, связанные с переездом или эмиграцией. Весам может присниться вещий сон. Стоит больше отдыхать, советует гороскоп.

8 марта Сатурн, который в течение последних трех лет был в пятом доме (секторе детей, творчества, любви), переходит в шестой дом. Эта планета заставит представителей знака зодиака позаботиться о себе до февраля 2026 года. Важно заняться лечением зубов, обратить внимание на кости и суставы.

Сатурн в шестом доме также даст Весам очень много работы, особенно если вы работаете на себя.

17 марта Весы получат прибыль. Это могут быть деньги от государства, алименты, подарки. Вы с кем-то сблизитесь, доверитесь психотерапевту или психологу.

20 марта Меркурий принесет Весам свидания и деловые встречи.

24 марта Плутон меняет знак. В течение 15 лет эта планета была в секторе семьи. Сейчас Сатурн уходит из четвертого дома и снова будет меняться ситуация в семье, особенно с родителями (в частности, с мамой ). Вас ждет переезд, замужество, кто-то или что-то очень поменяет жизнь.

"С 24 марта по 12 июня Плутон переходит в пятый дом. Планета медленная, она покажет вам, что будет в ближайшие годы. Сатурн останется в этом секторе гороскопа на 25 лет и будет менять ситуацию, связанную с детьми, хобби, удовольствиями, романами и любовью. Вы встретите любовь всей вашей жизни, главное - отличить хорошую любовь от плохой. В негативе Плутон давит, дает много негатива. Если увидите в человеке такие качества, бегите. А если вы чувствуете, что меняетесь в лучшую сторону - это правильный Плутон. Плутон - это еще и ваше детище, собственное дело, то, что вы будете растить и что в результате принесет вам очень хорошие деньги", - рассказала Анжела Перл.

26 марта у Весов поменяется должность на работе или статус в личной жизни, например, вы выйдете замуж или женитесь.

Весь месяц Юпитер будет в седьмом доме гороскопа. Это очень хорошая планета, которая расширит окружение Весов и принесет удачу. Особенно повезет тем Весам, которые родились с 5 по 12 октября.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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