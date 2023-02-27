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Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полоса

27 февраля 2023, 22:48
В первый месяц весны у Козерогов изменится финансовая ситуация, говорит гороскоп Анжелы Перл.
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Гороскоп на март 2023 - чего ждать Козерогам / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет переломным месяцем для многих Козерогов. Сатурн и Плутон меняют знаки, а значит и меняется энергетика, у многих фокус будет смещен на другие сферы жизни.

В первые дни марта в семье Козерогов может быть прибавление. Возможно вы познакомите семью со своим женихом или невестой. Будут хорошие новости, связанные с недвижимостью.

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3 марта Меркурий меняет знак и входит в сектор общения, коммуникаций. Могут состояться знакомства. Некоторые Козероги будут покупать технику (новый телефон, компьютер, камеру). 3 и 4 марта - удачные дни для сдачи экзаменов, получения сертификатов, лицензий.

Полнолуние 7 марта принесет Козерогам удачу во всем, что касается дальних земель. Если вы проходите собеседование на получение гражданства, загранпаспорта или какого-то статуса за границей, все пройдет удачно. Полнолуние также даст публичность и популярность, особенно если вы работаете онлайн.

8 марта Сатурн меняет знак и выходит из сектора денег. Эта планета могла уменьшать финансы или убрать источник дохода, кто-то мог заставить вас работать больше и тяжелее или на меньшую зарплату.

"Теперь у Козерогов будет совершенно другая история с финансами, снимутся ограничения", - рассказала Анжела Перл.

Сатурн может внести охлаждение в отношения с родственниками. Может поменяться окружение.

17 марта Козерогов ждут приятные события, посещение театров, ресторанов, выставок. Козероги смогут заработать деньги благодаря своим талантам. В романтических отношениях наступит конфетно-букетный период.

20 марта Козероги получат новость или известие, касающееся места жительства и недвижимости. Вы можете переехать или появится новый член семьи.

24 марта Плутон, который 15 лет был в знаке Козерога, поменяет знак. Эта планета принесла всем Козерогам непростые времена.

"Вспомните, какой период начался в вашей жизни в 2008-2009 годах. Скорее всего, это характеризовалось ощущением давления или контроля. Возможно это была работа, которую вы не очень любили, ответственность, которая лежала на ваших плечах. Теперь этот 15-летний период заканчивается. Сначала Плутон с 24 марта по 12 июня покажет, как изменится ваша жизнь. У Козерогов появится ощущение свободы выбора", - рассказала астролог.

У многих Козерогов поменяется работа, профессия, роль в обществе, повысится самооценка. Все перемены, которые произойдут в жизни представителей знака, останутся с ними на ближайшие 20 лет.

С 26 марта Козероги станут уделять больше внимания балансу между работой и отдыхом, а 30 и 31 числа представителей этого знака зодиака ждут сюрпризы и неожиданности. Возможно откроется тайна в романтических отношениях, например, станет известно о любовном треугольнике.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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