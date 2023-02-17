Гороскоп на март 2023 для Близнецов: неожиданный поворот, дальняя дорога и исполнение мечты

Март будет очень динамичным и энергетически сильным месяцем, говорит гороскоп.

Гороскоп на март говорит о том, что у Близнецов появится новый источник дохода / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет очень динамичным и энергетически сильным месяцем. В первые три дня марта Венера будет соединяться с Юпитером в 11-м доме друзей. У Близнецов появится новый круг общения, появятся единомышленники. Возможно друзья познакомят вас с человеком, с которым у вас начнутся романтические отношения. Нужно предпринимать шаги к исполнению мечты. Кроме того, исполнится какое-то ваше желание.

3 марта Меркурий входит в 10-й дом гороскопа - это сектор работы и карьеры. Близнецы получат сообщение о начальстве, работе, статусе. Возможен важный разговор с родителями.

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Полнолуние 7 марта высветит ситуацию в семье, произойдут какие-то перемены, возможно они будут связаны с матерью.

8 марта Сатурн после трех лет в девятом доме гороскопа входит в десятый. Сатурн - это планета препятствий или серьезного планирования и дисциплины. Сатурн мог давать вам изоляцию, обучение, юридические дела, которые затянулись на три года. Десятый дом - это сектор достижений, статуса, работы. С 8 марта эта планета все поменяет и даст Близнецам больше ответственности на ближайшие три года. У вас может измениться статус. Например, будет повышение в должности, родится ребенок, вы откроете свой бизнес. Вы будете больше сфокусированы на работе, карьере и достижениях.

17 марта Венера входит в сектор отдыха, самопознания. Близнецов ждут тайные встречи или отношения. Вы можете получить хорошую новость издалека, от тех, кто находится в изоляции. Сами Близнецы могут отправиться в дальнюю поездку. В дороге вы можете познакомится со своей второй половинкой.

21 марта Близнецы откроют в себе новые таланты. Появится новый источник дохода.

24 марта Плутон входит в девятый дом гороскопа после того, как 15 лет находился в восьмом. Заканчивается финансовая нагрузка, которая тяготела над вами. Произойдет избавление от зависимостей, психологических проблем. Плутон полностью изменит представление о мире и себя в нем, произойдет смена менталитета, вы можете стать популярны. В целом, Близнецам может глобально повезти.

26 марта Марс входит во второй дом доходов, ценностей, работы и даст энергию для работы, новые ресурсы и хорошее самочувствие.

30-31 марта в жизни Близнецов произойдет неожиданный поворот, встреча, знакомство с иностранцем. Ждите какой-то сюрприз в отношениях. Также внезапно представители знака могут получить прибыль.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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