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Гороскоп на март 2023: астролог предрекла Тельцам месяц радикальных перемен

15 февраля 2023, 05:43
В марте нас ждет много важных астрологических явлений. Планеты будут менять направление, что приведет к "тектоническим" переменам в жизни, говорит гороскоп.
Гороскоп Телец на март
Март будет месяцем перемен для Тельцов, говорит гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2023 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в марте нас ждет много важных астрологических явлений. Планеты будут менять направление, что приведет к "тектоническим" переменам в жизни многих.

Первые три дня марта Тельцам лучше всего посвятить отдыху. Астролог советует сходить в спа-салон, на масссаж, поехать в санаторий, провести время с любимым человеком.

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3 марта Меркурий меняет знак и входит в 11 дом гороскопа - это сектор друзей, каких-то групп, коллективов, команды. Ждите важный звонок или сообщение. Может состояться интересное знакомство. С новым человеком вас могут познакомить друзья. Кроме того, многие Овны сделают шаг к своей цели и исполнению мечты.

Полнолуние 7 марта у Тельцов пройдет в секторе любви.

"Это ещё не брак, но когда вы уже высоких вибрациях, когда мы любим жизнь и творчество, когда нам нравится, что мы делаем. Может быть вы найдёте своё хобби или своё призвание. Придет успех в бизнесе. Если у вас романтические отношения с женатыми людьми, то полнолуние откроет вашу тайну", - рассказала астролог.

7 марта Тельцы смогут изменить жизнь так, чтобы она им нравилась и приносила радость и удовольствие.

8 марта состоится очень мощное событие. Сатурн - планета, которая последние три года заставляла вас чего-то достигать, переходит в 11-й дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за группы людей, коллективы, организации.

"Вы станете частью какой-то организации или у вас появится стопроцентно новая цель, мечта. Сатурн в ближайшие три года поменяет ваш круг друзей, останутся только самые старые и самые проверенные. Появятся единомышленники и будет составлен план действий на будущее", - говорит гороскоп на март 2023.

17 марта Венера принесёт Тельцам хорошее настроение, вы будете привлекать к себе любовь, деньги, подарки.

24 марта произойдет еще одно мощное событие - сдвиг Плутона. Эта планета управляет вашим домом, браком, партнёрством, отношениями.

"Всё будет меняться. Плутон входит в ваш 10 дом гороскопа, это сектор карьеры, работы, роли в этом мире. Статус будет меняться, может произойти заключение или расторжение брака, поменяется должность, вы откроете свой бизнес, возьмете на себя больше ответсвенности. Все, что будет происходить в жизни после 24 марта - это события на ближайшие двадцать лет", - рассказала Анжела Перл.

С 26 марта Тельцы станут смелее и сделают что-то, на что не решались или боялись, что ничего не выйдет. Это может быть поездка, переезд, путешествие, реализация новых идей. Появится возможность получить работу или повысить уровень дохода.

"В марте очень много будет сдвигов в жизни Тельцов. Даже если вы почувствуете какую-то турбулентность, все перемены будут к лучшему", - резюмировала астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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