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Гороскоп на июнь 2023 года: что можно и нельзя делать, чтобы не нарушить гармонию

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2023, 10:29 обновлено 31 мая, 10:55
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Известный астролог Влад Росс утверждает, что июнь будет более благоприятным месяцем, чем апрель и май.
Влад Росс
Гороскоп на июнь 2023 года - что можно и нельзя делать в этом месяце / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Апрель и май заслужили звание нестабильных и изнурительных месяцев. А вот в июне уже можно будет расслабиться, ведь дальние и самые большие планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - создадут невероятно благоприятную и гармоничную комбинацию. Однако известный астролог Влад Росс в интервью Главреду предупреждает, что неправильные действия могут нарушить эту гармонию.

Что можно делать в июне 2023 года

В этот летний период отличным будет решение завести новые знакомства, выходить в люди, посещать различные мероприятия. Благоприятно скажется, если вы решите заняться собственным развитием: учеба, посещение тренингов и мастер-классов, занятия творчеством, развитие красноречия и выступлений на публике.

Что касается лично мужчин, то они могут записаться на курсы пикапа, а девушки могут научиться пробуждать свое женское начало.

Что нельзя делать в июне 2023 года

Астролог не рекомендует в этот период выяснять отношения, ссориться с близкими людьми или соседями. Также нельзя пренебрежительно относиться к принятию важных решений, а особенно в конце месяца. В этот период лучше не рисковать финансами, особенно в начале июня.

Если вам захочется покритиковать людей, начать выпячивать свое "я", предъявлять претензии или делать непрошенные советы, то лучше отказаться от этой идеи. Хотя особенно такое желание будет появляться у Дев.

Смотрите видео Главреда с гороскопом на июнь 2023 года от Влада Россса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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