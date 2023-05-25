Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержки

В июне Рыб ждут какие-то задержки в делах. Планета Сатурн говорит вам: подождите, сделайте шаг назад, отдохните.

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Гороскоп Рыбы ​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Рыб. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июня будет полнолуние. Его влияние Рыбы смогут ощущать в течение двух недель - до 18 июня. Вы получите новости относительно работы или бизнеса, завершится проект, сменится руководство, прояснится ваш статус. Также может состояться переезд по работе или вы получите новость, которая будет касаться родителей.

6 июня Венера - планета денег, любви, гармонии - входит в шестой дом гороскопа до 10 октября. С 6 по 20 июня Рыбы получат прибыль, новых клиентов, хорошие новости по работе, появятся новые коллеги. Возможно вы получите премию и будете что-то отмечать на работе. У некоторых рыб начнется служебный роман.

С 20 июня Венера начнет замедлять движение и будет ретроградной с 23 июля до 4 сентября в этом же секторе работы. У Рыб могут появиться новые обязательства, нужно будет решать финансовые проблемы.

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С 12 июня Меркурий входит в сектор семьи и места жительства. Вы будете делать покупки для дома, к вам приедут гости. Будут происходить разные события, связанные с семейными делами.

В этот же день, 12 июня, Плутон - планета трансформации и перемен - возвращается в 11-й дом гороскопа Рыб, это сектор планирования будущего, мечты и цели. Рыбам нужно будет пересмотреть свои планы на будущее. У представителей этого знака зодиака будет более четкое представление о том, чего они хотят. Могут появиться новые планы, говорит гороскоп.

С 17 июня Рыб ждут какие-то задержки в делах.

"Планета Сатурн говорит вам: подождите, сделайте шаг назад, отдохните", - отметила астролог.

Сатурн будет ставить процессы на паузу до 4 ноября.

Новолуние 18 июня принесет Рыбам переезд, перемены в доме или в составе семьи.

22 июня у Рыб появится новое хобби. Тех, кто свободен, ждет романтическое знакомство, важный разговор, совместная поездка.

30 июня Нептун останавливается и разворачивается в обратное направление до 6 декабря. Рыбы как будто будут оглядываться назад и пересматривать, обдумывать ситуацию. Это очень удачный период для того, чтобы совершенствовать себя.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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