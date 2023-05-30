Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

Сатурн заставит Близнецов посмотреть назад. Возможно нужно вернуться к старому проекту или на старую работу, говорит гороскоп.

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Гороскоп Близнецы ​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Близнецов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, июнь начнется с полнолуния 4 числа в секторе отношений и партнерства Близнецов.

Представители знака, которые родились с 3 по 5 июня, столкнутся с какой-то кульминацией в этой сфере жизни в течение ближайшего года. Обычно это актуально для девушек. Например, наступит беременность.

Полнолуние принесет решение вопросов, связанных с браком, с разводом, с бизнес-партнерством. Возможно состоится сделка купли-продажи квартиры, машины, завершение какого-то контракта. Вы узнаете новость, касающуюся кого-то из вашего окружения. Если была неопределенность в отношениях, то все станет на свои места.

6 июня Венера - планета любви, денег, комфорта и гармонии - входит в сектор общения. В этом же доме гороскопа находится Марс. Венера и Марс — это пара, так что вы можете с кем-то или работать в паре, или познакомиться с 6 по 20 июня.

С 20 июня Венера начинает замедлять ход, а с 23 июля разворачивается в ретроградное движение. Близнецы могут почувствовать замедление в финансах. Может произойти охлаждение в отношениях.

12 июня Меркурий входит в знак Близнецов до 28 июня. Меркурий — это идеи, контакты и знакомства. Меркурий в первом доме дает планирование, идеи, начинания, инициативы. Также Меркурий — это мысли, вы будете все время думать. Может быть, готовиться к экзамену или что-то писать.

Плутон, планета трансформации, перемен и очищения, который был в вашем секторе финансов целых 15 лет и ушел из него 24 марта, возвращается 12 июня в этот дом гороскопа. В течение семи месяцев вы будете что-то завершать или доделывать. Возможно получение наследства, будут инвестиции, может быть это общие финансы, деньги вашего мужа или жены, дела, связанные с кредитом, ипотекой, открытие счетов в другой стране, перевод денег.

17 июня Сатурн - планета дисциплины, порядка, ответственности, препятствий и ожиданий - разворачивается в ретроградное движение и тоже идет назад, как и Плутон. Сатурн, который находится в секторе работы, карьеры, достижений, цели, заставит Близнецов посмотреть назад. Может быть, нужно вернуться к старому проекту или на старую работу. Возможно вы ожидали повышение, а вам скажут, что осенью будет свободное место. Может быть вы хотите уйти с работы, уволиться, а вас просят остаться.

18 июня - новолуние в первом доме гороскопа, в знаке Близнецов. Если у вас день рождения с 14 по 22 июня, то у вас новолуние будет действовать все 12 месяцев и принесет нового человека в жизни или новую работу, новое место жительства или рождение ребенка. Вы можете полностью поменяться.

С 22 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря. Близнецов ждет смена фокуса в бизнесе, изменение планов, творческий проект или курс. Период ретроградности Нептуна хорошо потратить на подготовку к чему-то новому.

Смотрите видео - Гороскоп Близнецы на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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