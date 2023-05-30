УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

Анна Ярославская
30 мая 2023, 05:47
22
Сатурн заставит Близнецов посмотреть назад. Возможно нужно вернуться к старому проекту или на старую работу, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп Близнецы ​ - что принесет июнь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2023 для Близнецов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, июнь начнется с полнолуния 4 числа в секторе отношений и партнерства Близнецов.

Представители знака, которые родились с 3 по 5 июня, столкнутся с какой-то кульминацией в этой сфере жизни в течение ближайшего года. Обычно это актуально для девушек. Например, наступит беременность.

Полнолуние принесет решение вопросов, связанных с браком, с разводом, с бизнес-партнерством. Возможно состоится сделка купли-продажи квартиры, машины, завершение какого-то контракта. Вы узнаете новость, касающуюся кого-то из вашего окружения. Если была неопределенность в отношениях, то все станет на свои места.

6 июня Венера - планета любви, денег, комфорта и гармонии - входит в сектор общения. В этом же доме гороскопа находится Марс. Венера и Марс — это пара, так что вы можете с кем-то или работать в паре, или познакомиться с 6 по 20 июня.

С 20 июня Венера начинает замедлять ход, а с 23 июля разворачивается в ретроградное движение. Близнецы могут почувствовать замедление в финансах. Может произойти охлаждение в отношениях.

12 июня Меркурий входит в знак Близнецов до 28 июня. Меркурий — это идеи, контакты и знакомства. Меркурий в первом доме дает планирование, идеи, начинания, инициативы. Также Меркурий — это мысли, вы будете все время думать. Может быть, готовиться к экзамену или что-то писать.

Плутон, планета трансформации, перемен и очищения, который был в вашем секторе финансов целых 15 лет и ушел из него 24 марта, возвращается 12 июня в этот дом гороскопа. В течение семи месяцев вы будете что-то завершать или доделывать. Возможно получение наследства, будут инвестиции, может быть это общие финансы, деньги вашего мужа или жены, дела, связанные с кредитом, ипотекой, открытие счетов в другой стране, перевод денег.

17 июня Сатурн - планета дисциплины, порядка, ответственности, препятствий и ожиданий - разворачивается в ретроградное движение и тоже идет назад, как и Плутон. Сатурн, который находится в секторе работы, карьеры, достижений, цели, заставит Близнецов посмотреть назад. Может быть, нужно вернуться к старому проекту или на старую работу. Возможно вы ожидали повышение, а вам скажут, что осенью будет свободное место. Может быть вы хотите уйти с работы, уволиться, а вас просят остаться.

18 июня - новолуние в первом доме гороскопа, в знаке Близнецов. Если у вас день рождения с 14 по 22 июня, то у вас новолуние будет действовать все 12 месяцев и принесет нового человека в жизни или новую работу, новое место жительства или рождение ребенка. Вы можете полностью поменяться.

С 22 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 6 декабря. Близнецов ждет смена фокуса в бизнесе, изменение планов, творческий проект или курс. Период ретроградности Нептуна хорошо потратить на подготовку к чему-то новому.

Смотрите видео - Гороскоп Близнецы на июнь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Близнецы гороскоп гороскоп на июнь гороскоп Близнецы Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажка

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажка

05:06 Украина
РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасности

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасности

23:50 Украина
Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?

05:47

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

05:10

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

05:06

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажка

04:40

Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

03:20

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

03:10

Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

02:40

"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на ЕвровиденииВидео

Реклама
02:10

"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на СлавянскВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за БахмутВидео

29 мая, понедельник
23:50

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасностиВидео

23:20

Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозуВидео

22:59

Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

22:41

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:36

"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищалВидео

22:26

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

22:03

Задержанного на многомиллионной взятке "слугу" Трубицына подают в международный розыск, - ответ САП

21:56

РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

21:52

"Везде твоя щекастая рожа, берега попутал?": Киркоров набросился на известного комикаВидео

Реклама
21:34

Роман Цимбалюк. В эфире РосТВ тема отстранения Путина заиграла новыми краскамиВидеоблоги

21:31

Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов - МусиенкоВидео

21:27

Ротару выступила в Черниговской области - зал громыхал от аплодисментовВидео

20:58

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти 8 отличий за 15 секунд

20:53

"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

20:25

В тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой журналист Евгений ОсиевскийВидео

19:51

РФ нужно демилитаризовать: Подоляк назвал области, которые могут попасть под эту программу

19:50

В Украину ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать +7Видео

19:34

Надя Дорофеева откровенно рассказала про операцию по удалению опухолиВидео

19:31

"Приняты важные решения": Зеленский срочно созвал СтавкуВидео

19:20

Война не скоро закончитсямнение

19:13

Трудно догадаться: откуда пошло вкуснейшее слово "паляниця" - Авраменко дал ответВидео

18:58

Как выглядит самая младшая внучка актера-путиниста Михаила Боярского

18:45

"Речь не о месяцах": Мусиенко рассказал, когда именно ВСУ освободят БахмутВидео

18:19

РФ готовит новый массированный удар: эксперт раскрыл планы оккупантов

18:04

Россияне намеренно атакуют гражданские объекты в центре Киева: Маляр раскрыла тактику РФВидео

17:55

В Берлине Украина и Азербайджан расскажут миру о российской агрессии

17:38

"Жирная свинья приезжай, будем тебя…": Пригожин открыто угрожает соратнице НавальногоВидео

17:35

"Было темно и сложно": "Покемон" "Иглой" сбил ракету, которая ночью летела на КиевВидео

17:07

Цены резко поднимут с 1 июня: тарифы на свет в Украине будут зашкаливатьВидео

Реклама
16:54

Звезды легенедарного сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину

16:40

Как хранить гречку, чтобы не завелись жучки: секреты опытных хозяек

16:38

Резко стало хуже: российская певица попала в больницу со страшным диагнозом

16:33

"Жанну я как любил, так и люблю": Алан Бадоев заступился за бывшую жену-молчуньюВидео

16:20

Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

16:17

Как пожарить рыбу без брызг и пригоревшего масла: изумительный секретВидео

16:16

"Вы очень скоро об этом пожалеете": Буданов пригрозил России ответом за атаку на КиевВидео

16:00

Чем полезен холодный чай: необычные сведения о вкусном прохладительном напиткеВидео

15:59

5 рецептов масок для волос из яйца: можно забыть о сухости, ломкости и выпадении

15:48

Путин собрался в сентябре провести "выборы" в украинских областях

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять