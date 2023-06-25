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Гороскоп на июль 2023: что ждет каждого знака зодиака

Сергей Кущ
25 июня 2023, 09:13 обновлено 25 июня, 09:14
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды на июль всем знакам зодиака.
Гороскоп на июнь 2023 для всех знаков зодиака
Гороскоп на июнь 2023 для всех знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Приготовьтесь к захватывающему и увлекательному июлю 2023 года, ведь гороскоп предсказывает множество интересных событий для всех знаков зодиака. Будете ли вы искать новые приключения или сконцентрируетесь на развитии личных отношений, июль принесет много возможностей для роста и преодоления преград.

Гороскоп на июль – Овен

Согласно месячному гороскопу, июль 2023 года для Овнов начинается довольно запутанно, и так будет продолжаться до 5 июля. Так, они будут чувствовать себя пойманными в зыбучие пески и в течение 5 дней им будет трудно принимать всевозможные важные решения, потому что, с одной стороны, они будут сталкиваться с желанием стабильности, безопасности, а с другой стороны, их внутренняя природа будет говорить свое слово, пытаясь заманить их в будущее навстречу новым приключениям.

Поэтому им будет трудно отказаться от привычек, с другой стороны, желание новизны будет сильным.

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Это Полнолуние в Козероге, которое наступит 13 июля, может принести профессиональный пик или порог в направлении вашей жизни.

Гороскоп на июль – Телец

Первая неделя июля 2023 года для Тельцов будет посвящена деловым вопросам. Все обязательства и обсуждения, которые были проведены в последнее время, будут реализованы на практике. Все пойдет само собой, будет протекать гладко, к огромной радости Тельцов, которым очень нужен был звездный толчок, чтобы продолжать свои начинания.

Поверьте, что если вы чувствуете усталость, то это не просто так.

Гороскоп на июль – Близнецы

Июль будет отмечен способностью Близнецов найти свое место среди друзей и семьи. Они будут чрезвычайно внимательны, проявляя необыкновенную наблюдательность во всех аспектах жизни.

Их внутренние переживания будут иметь большое влияние, а страсть, которую они вкладывают в свое поведение или манеру говорить, произведет впечатление на всех окружающих.

Несмотря на то, что Близнецам иногда будет надоедать тот факт, что другие не вызывают у них такого же эмоционального отклика, они будут искренне наслаждаться присутствием рядом семьи и друзей.

Гороскоп на июль – Рак

Представители знака Рак наконец-то готовы к большим свершениям. В последнее время они были довольно рассеянны и многие рабочие задачи обходили стороной.

На этот раз пришло время, когда они должны сдать работу, которую должны были сделать, поэтому уроженцы Рака засучат рукава и примутся за работу, потому что больше нет места никаким отговоркам и задержкам. Таким образом, Ракам придется вставать рано утром и отправляться на работу, а вечером они могут остаться сверхурочно.

Гороскоп на июль – Лев

В первую неделю июля астрологи рекомендуют вам наконец-то попытаться выразить свои чувства. Вы получите соответствующий ответ, но какой бы ни была ситуация, кто бы ни был говорящим, у вас будет возможность прояснить некоторые свои сомнения.

После 5 июля астрологи советуют вам сделать шаг назад и посмотреть на действия окружающих вас людей. То, что вы считаете правильным в это время, может оказаться большой иллюзией.

После 10 июля Львы проявят свой креатив, а идея прогресса будет привлекать их все больше и больше. Кроме того, до 15 июля хорошо будут выглядеть соглашения, сделки и обсуждения, направленные на заключение сделок.

После 18 июля неопределенность будет гасить энтузиазм. Из-за некоторых неудачных соглашений им будет казаться, что они ходят по зыбучим пескам, но они также будут избегать прямых столкновений со своими оппонентами.

Гороскоп на июль – Дева

В последнее время Девам было крайне сложно ужиться с окружающими, они ввязывались во всевозможные конфликты, наконец, пришло время расслабиться. Душевное спокойствие постепенно снизойдет в ряды этих уроженцев, и они перестроят отношения с друзьями и семьей.

Это время, когда зарывается топор войны, и многие Девы пожалеют о том негативном отношении к окружающим, которое они незаслуженно проявляли в последнее время. Им придется извиниться и попытаться восстановить то, что они разрушили в последнее время.

Гороскоп на июль – Весы

В первые дни июля астрологи советуют представителям знака Весы не пытаться вносить новшества или начинать новые дела. Традиционный, привычный путь будет им на пользу и убережет их от ошибок, которые обойдутся им гораздо дороже, чем они себе представляют в это время.

Информация, которую они получат от других людей, будет противоречивой и может привести их к неверному решению.

По этой причине для них будет разумнее отстраниться, посмотреть на предложения других людей со стороны, не слишком эмоционально вовлекаясь, и только потом сделать необходимые выводы.

После 7 июля Весы наконец-то смогут подписать контракты, обсудить дальнейшие действия, которые могут быть успешными.

Гороскоп на июль – Скорпион

Июль начнётся для вас удачно. Это благоприятное время для представителей знака Скорпион, и они должны воспользоваться первыми 10 днями этого месяца, чтобы внести в свою жизнь долгожданные изменения.

Благоприятными будут перемены на работе или в семейной жизни, причем некоторые Скорпионы смогут воспользоваться новолунием в Деве 8 июля, чтобы восстановить свое положение на работе и пообщаться с важными людьми.

Новолуние наделит Скорпионов красноречивостью, поэтому они смогут убедить окружающих в важности своих слов, в том, что они незаменимы.

Гороскоп на июль – Стрелец

1 июля - хороший день для Стрельцов, чтобы сосредоточиться на домашних делах. Есть необходимость вмешаться в домашние дела, либо починить что-то, что сломалось в последний момент, либо сделать генеральную уборку. В последнее время, будучи довольно занятыми, находясь в разъездах, вы пренебрегали этими домашними аспектами, которые сейчас так сильно давят на них.

В начале июля 2023 года Стрельцы будут наслаждаться некоторой стабильностью в своей жизни. Кажется, что всё вошло в привычное русло, и на горизонте маячат какие-то перемены, но они довольно далеки, поэтому урождённые Стрельцы будут наслаждаться первыми 7 днями июля. Так, первую неделю этого месяца они используют для отдыха, проведут время в компании друзей, займутся домом и своими близкими.

Астрологи не советуют Стрельцам принимать поспешных решений под давлением окружающих, так как они могут принять неверное решение, которое впоследствии обойдется им очень дорого.

Гороскоп на июль – Козерог

В первую неделю июля Козерогам стоит отойти от стола переговоров и дать возможность другим проявить свои таланты. Со стороны они смогут лучше увидеть некоторые недостатки в системе коммуникации и затем, когда им действительно понадобится вмешаться, сделать это эффективно.

Первая неделя июля может оказаться весьма неблагоприятной для тех представителей знака Козерог, которые хотят сделать инвестиции или планируют начать новое направление в бизнесе. Окружающие попытаются воспользоваться их индивидуальностью, темпераментом и заставить их доказывать то, что даже не требует обсуждения.

В этом месяце уроженцев Козерога попросят много работать, сосредоточиться и позаботиться о своем здоровье.

Гороскоп на июль – Водолей

Июль 2023 года для Водолеев начнется в быстром темпе, и они, прежде всего, проявят большую чувствительность. Луна, планета эмоций, делает квадрат к Юпитеру, планете удачи, а квадрат - это довольно напряженный аспект. Поэтому Водолеи окажутся в туманности противоречивых чувств, в которых им будет не хватать оптимизма и жизненной энергии.

К счастью, это состояние продлится примерно до 3-4 июля, после чего напряженность постепенно спадет. После 5 мая Водолеи наконец-то смогут отдохнуть и заняться тем, что им больше всего нравится: общением. Это хорошее время, чтобы выбраться из дома, встретиться со старыми друзьями, сделать комплиментарный звонок человеку, которого они в последнее время избегали из-за многочисленных проблем на работе.

До 10 июля представители знака Водолей пройдут через ряд трансформаций. Начиная с 7 июля, они смогут пожинать плоды проектов, начатых некоторое время назад, и в то же время будут чрезвычайно плодовиты в плане воображения и художественного чувства.

Гороскоп на июль – Рыбы

Июль будет сложным месяцем для этих уроженцев из-за финансового давления, непредвиденных расходов и жизненных трудностей. Однако Рыбы приобретут большой опыт в общении с другими людьми и потренируют свою способность проявлять терпение. После 16 июля ситуация станет более динамичной и позитивной, и эти уроженцы смогут лучше сосредоточиться на действиях, которые им предстоит решить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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