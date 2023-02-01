Гороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2023 года для Весов. Специалист советует двигаться в направлении мечты, так как ничего не будет мешать продвижению к цели.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 февраля будет полнолуние в секторе получения результатов. Вы получите награду за все свои труды. Это могут быть деньги за выполненную работу или диплом, если вы проходили обучение.
Полнолуние может поменять круг общения Весов. С кем-то вы прекратите дружить, но появятся новые знакомые.
Также проиграется тема любви. Возможно это будет кармический роман, когда вы почему-то не можете быть вместе и должны расстаться.
С 16 февраля Весы будут заниматься здоровьем. Если появится необходимость пойти к врачу, то он будет очень опытным, а результаты анализов будут хорошими.
Все проблемы у Весов в феврале решаются легко, говорит гороскоп. Будет очень много работы, клиентов, заказов, появится подработка. Астролог советует не нагружать себя слишком сильно. Важно, чтобы работа не мешала высыпаться, отдыхать и следить за здоровьем.
19 февраля могут появиться новые обязанности в семье или на работе.
С 21 февраля начнется удачный период в любви. Если в начале месяца это были несерьезные отношения, то теперь это будет связь с перспективой брака. Если вы уже в паре, то отношения станут очень гармоничными и близкими.
Последние дни февраля (27-28 число) и первые дни марта - это суперпериод для любви. Если вы свободны, то будет шанс встретить свою вторую половинку. Если вы в браке, то с мужем/женой будет полное единение как во время медового месяца. Особенно сильно это почувствуют Весы, которые родились с 30 сентября по 5 октября.
Что стоит учитывать читателю
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