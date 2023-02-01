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Гороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизни

1 февраля 2023, 05:51
Все проблемы у Весов в феврале решаются легко, говорит гороскоп. Будет очень много работы, клиентов, заказов. Но не стоит нагружать себя слишком сильно.
Гороскоп
Гороскоп февраль 2023 - что ждет знак зодиака Весы / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2023 года для Весов. Специалист советует двигаться в направлении мечты, так как ничего не будет мешать продвижению к цели.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 февраля будет полнолуние в секторе получения результатов. Вы получите награду за все свои труды. Это могут быть деньги за выполненную работу или диплом, если вы проходили обучение.

Полнолуние может поменять круг общения Весов. С кем-то вы прекратите дружить, но появятся новые знакомые.

Также проиграется тема любви. Возможно это будет кармический роман, когда вы почему-то не можете быть вместе и должны расстаться.

С 16 февраля Весы будут заниматься здоровьем. Если появится необходимость пойти к врачу, то он будет очень опытным, а результаты анализов будут хорошими.

Все проблемы у Весов в феврале решаются легко, говорит гороскоп. Будет очень много работы, клиентов, заказов, появится подработка. Астролог советует не нагружать себя слишком сильно. Важно, чтобы работа не мешала высыпаться, отдыхать и следить за здоровьем.

19 февраля могут появиться новые обязанности в семье или на работе.

С 21 февраля начнется удачный период в любви. Если в начале месяца это были несерьезные отношения, то теперь это будет связь с перспективой брака. Если вы уже в паре, то отношения станут очень гармоничными и близкими.

Последние дни февраля (27-28 число) и первые дни марта - это суперпериод для любви. Если вы свободны, то будет шанс встретить свою вторую половинку. Если вы в браке, то с мужем/женой будет полное единение как во время медового месяца. Особенно сильно это почувствуют Весы, которые родились с 30 сентября по 5 октября.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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