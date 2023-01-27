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Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждать

27 января 2023, 20:34
С 21 по 28 февраля астролог советует начинать всё, что хочется реализовать - почва будет благодатной, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп
Гороскоп Телец на месяц февраль / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале не будет ни одной ретроградной планеты, а это значит "зеленый свет" для любых начинаний, появится положительная энергия для продвижения любых дел.

В полнолуние 5 февраля Тельцы получат новости о членах семьи. Возможно произойдет какое-то событие, связанное с кем-то из родных, или вы поедете на родину, получите оттуда известие. Если вы сдаёте квартиру, то поменяются жильцы. Если вы риэлтор, то тоже могут происходить события в вашем бизнесе. Могут быть новости с документами о наследстве, регистрации, прописке, пмж, гражданстве.

12 февраля Меркурий входит в 10 дом гороскопа Тельцов. Вы получите новости или документы, связанные с карьерой или специальностью. Если вы ищете работу, то вы ее получите. У тех Тельцов, которые работают на себя, появится новый клиент.

19 февраля Солнце входит в 11 дом - это сектор результатов, прибыли, окружения, единомышленников, коллектива. Вы можете оказаться в центре внимания, создать какую-то группу. К Тельцам придет популярность. Может появиться человек-"путеводная звезда", пример для подражания.

20 февраля в этот же сектор гороскопа входит Луна, и тут же будет новолуние. У Тельцов появится новый план, новая мечта, начинание, бизнес, новый друг, коллектив. Можете записаться на какой-то курс.

С 21 по 28 февраля астролог советует начинать всё, что хочется реализовать - почва будет благодатной.

21 февраля Венера входит в 12-й дом дальних земель. Может состояться путешествие, поездка в изолированные места. Тельцам стоит отправиться в санаторий, ретрит, клинику по похудению, спа-салон, пройти курс массажа. Возможны тайные отношения в уединенном месте. Тельцы могут получить подарок от родственников из-за границы.

По словам астролога, в феврале Тельцы будут зарабатывать. Будет энергия, ресурс, источник денег. Кроме того, Тельцов весь месяц будет поддерживать ангел-хранитель. Астролог советует никому и ничего не рассказывать о планах, лучше думать о себе.

Уран принесет Тельцам сюрпризы, особенно сильно это почувствуют те представители знака, которые родились 5-6 мая. Сюрпризы могут быть не самыми приятными. Например, произойдет расставание, увольнение, развод. Но не стоит расстраиваться, у вас будет что-то лучше взамен.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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