glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный роман

27 января 2023, 22:07
В середине февраля произойдет событие, которое определит глобальные перемены в конце марта, говорит гороскоп.
Горосокоп
Гороскоп на февраль 2023 года - Скорпион должен готовиться к переменам / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, февраль - хороший месяц для любых начинаний, так как все планеты будут в прямом положении.

Полнолуние 5 февраля - в 10 доме гороскопа. Это сектор достижений, работы и карьеры. Вас ждут перемены на работе, возможна смена статуса, например, повышение в должности или, наоборот увольнение. Некоторые Скорпионы решат работать на себя. Скорпионы сделают шаг вперед и начнут развиваться.

12 февраля Меркурий входит в сектор места жительства, недвижимости, семьи, родины. Ждите информацию относительно членов семьи или того места, города, страны, в которой вы живете. Также в этот день станет понятно, чего вам ждать впереди. Основные перемены произойдут в конце марта. Астролог предупредила, что изменения будут глобальными.

С 15 по 17 февраля Солнце соединяется с Сатурном в четвертом доме гороскопа. Скорпионы должны будут принять решение относительно места жительства, семьи, иммиграции, ждите получения документов по недвижимости. В последние несколько лет вы имели определенные обязательства и несли ответственность, а феврале 2023-го вы получите результаты своих усилий.

19 февраля в жизни Скорпионов будет больше приятных ощущений и чувств. Вы можете принять участие в соревнованиях, а еще Скорпионам улыбнется удача, возможен даже выигрыш в лотерею.

Новолуние 20 февраля может принести новых друзей, новое хобби, место отдыха, бизнес, новый роман или новость о беременности и т.д.

С 21 февраля если вы постараетесь, то сможете изменить режим и сделать свою жизнь лучше.

27-28 февраля Скорпионов ждет легкое решение проблем. На работе может закрутиться служебный роман. Если вы хотите повышения в должности и большей заработной платы - самое время поднять этот вопрос. Кроме того, может произойти неожиданное исцеление.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Скорпион гороскоп Скорпион Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:09

"Об этом не может быть и речи": Германия грубо отказалась передавать Украине истребители

22:07

Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный романВидео

21:56

"Все в огне": Россия нанесла удар по жилому массиву в Часовом ЯруВидео

21:41

Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глазВидео

21:35

"Украина - ничейная земля": Орбан огорошил новым скандальным заявлениемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:33

"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о ЗеленскомВидео

21:04

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"Видео

21:02

Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные боиВидео

20:34

Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждатьВидео

Реклама
20:22

Кочетков откровенно ответил, есть ли у Украины шанс вернуться к мирной жизни в 2023 годуВидео

20:12

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

19:47

Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

19:38

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в БахмутеВидео

19:33

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

19:26

Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУВидео

19:20

Как Россия пытается дискредитировать Швециюмнение

19:16

"Идет постепенное истощение": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на ДонбассеВидео

18:54

В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидатьВидео

18:53

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

18:30

"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в КремлеВидео

Реклама
18:18

Гороскоп на завтра 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

18:16

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - ШмыгальВидео

18:00

"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мирВидео

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки AbramsВидео

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

15:44

Капризы этих дам моментально исполняются: имена женщин, которые любят загонять мужчин под каблук

Реклама
15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

15:10

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанныхВидео

15:03

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

14:47

Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту ВнуковоВидео

14:42

"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

14:41

Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФВидео

14:32

Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдоВидео

14:07

"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять