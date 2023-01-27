Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный роман

В середине февраля произойдет событие, которое определит глобальные перемены в конце марта, говорит гороскоп.

Гороскоп на февраль 2023 года - Скорпион должен готовиться к переменам / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, февраль - хороший месяц для любых начинаний, так как все планеты будут в прямом положении.

Полнолуние 5 февраля - в 10 доме гороскопа. Это сектор достижений, работы и карьеры. Вас ждут перемены на работе, возможна смена статуса, например, повышение в должности или, наоборот увольнение. Некоторые Скорпионы решат работать на себя. Скорпионы сделают шаг вперед и начнут развиваться.

12 февраля Меркурий входит в сектор места жительства, недвижимости, семьи, родины. Ждите информацию относительно членов семьи или того места, города, страны, в которой вы живете. Также в этот день станет понятно, чего вам ждать впереди. Основные перемены произойдут в конце марта. Астролог предупредила, что изменения будут глобальными.

С 15 по 17 февраля Солнце соединяется с Сатурном в четвертом доме гороскопа. Скорпионы должны будут принять решение относительно места жительства, семьи, иммиграции, ждите получения документов по недвижимости. В последние несколько лет вы имели определенные обязательства и несли ответственность, а феврале 2023-го вы получите результаты своих усилий.

19 февраля в жизни Скорпионов будет больше приятных ощущений и чувств. Вы можете принять участие в соревнованиях, а еще Скорпионам улыбнется удача, возможен даже выигрыш в лотерею.

Новолуние 20 февраля может принести новых друзей, новое хобби, место отдыха, бизнес, новый роман или новость о беременности и т.д.

С 21 февраля если вы постараетесь, то сможете изменить режим и сделать свою жизнь лучше.

27-28 февраля Скорпионов ждет легкое решение проблем. На работе может закрутиться служебный роман. Если вы хотите повышения в должности и большей заработной платы - самое время поднять этот вопрос. Кроме того, может произойти неожиданное исцеление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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