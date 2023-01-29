Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имидж

Февраль будет прекрасным месяцем для всех. Планеты идут вперёд, а значит не будет никаких задержек и проволочек, говорит гороскоп 2023.

Гороскоп на февраль 2023 года - Рыбы могут ждать прогресс во всех делах / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, февраль будет прекрасным месяцем для всех представителей этого знака зодиака. Все планеты идут вперёд, не будет никаких задержек и проволочек. Февраль станет месяцем прогресса во всех делах. Можно реализовать любые идеи и начинания.

Полнолуние 5 февраля высветит вопросы, связанные с работой. Возможно коллега скажет, что увольняется или вы сами перейдете на другую работу, решите закрыть бизнес, уйти на пенсию.

В это полнолуние хорошо менять режим жизни: начать заниматься спортом, перейти на правильное питание, отказаться от сладкого, бросить курить.

С 12 февраля рыбам хорошо побыть в изоляции, например, отправиться в поездку и побыть в одиночестве, сходить в спа-салон.

С 15 по 17 февраля Солнце будет соединяться с Сатурном. Если в течение последних трех лет у вас было ощущение, что вы находитесь как будто в тюрьме (например, вы работали по контракту, были за границей, находились в несчастливом браке и т.д.), то соединение Солнца с Сатурном даст Рыбам новость об освобождении или завершении контракта, вы избавитесь от обязательств.

Сатурн весь месяц будет находиться в последнем градусе 12-го дома, а 7 марта войдёт в знак Рыбы, но уже в феврале представители знака смогут почувствовать влияние этой планеты. Сатурн накладывает обязательства, вы должны будете соблюдать закон. Некоторым Сатурн в Рыбах может даже дать мобилизацию, а остальным Рыбам придется взять на себя новую ответственность.

С 14 по 18 Рыбы проявят все свои лучшие черты характера. Вы будете сиять, выглядеть красиво, женственно и гармонично. Возможно состоится помолвка, брак. Можно менять свой имидж, стиль, сделать новую прическу, обновить гардероб.

Особенно сильно влияние планет отразится на Рыбах, которые родились с 10 по 20 марта.

С 19 февраля у Рыб появится больше энергии и жизненных сил. Новолуние 20 февраля принесет новые начинания, знакомства, работу.

21 февраля Венера входит в сектор денег и принесет Рыбам деньги, подарки и ценности. Поднимется самооценка.

Возможно вы получите доход, финансовую помощь. Если вы планируете сделку купли/продажи, то она пройдет очень удачно. Рыбы смогут выгодно продать свои таланты и навыки. На новой работе вы получите хорошую зарплату.

По словам астролога, Венера и Юпитер будут находиться в секторе изобилия с 27 февраля по 2 марта. В это время Рыбы получат подарки судьбы, можно даже выиграть в лотерею.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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