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Гороскоп на февраль 2023 года для Львов: подарки Вселенной, кризис и хэппи-энд

31 января 2023, 22:39
В феврале Львы снимут "розовые очки", прояснится ситуация в отношениях, говорит гороскоп на месяц. Вы увидите ситуацию такой, какая она есть, без прикрас.
Гороскоп
Гороскоп февраль 2023 - что ждет знак зодиака Лев / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, февраль - супермесяц для развития каких-то дел и для начинаний.

"Если вы хотели что-то начать и думали, когда для этого лучшее время, то оно наконец-то пришло. Особенно хорошее время наступит после новолуния 20 февраля", - сказала астролог.

5 февраля - полнолуние в знаке Льва в первом доме гороскопа. Это дом, который показывает наши намерения, убеждения, отношение к миру, что мы транслируем другим людям и как мы себя показываем. Таким образом, полнолуние может сказаться на внешности Львов, вы можете поменять имидж, прическу, сделать уколы красоты или пластическую операцию. Некоторые Львы начнут заниматься спортом, ходить на массаж или в спа-салон, начнут правильно питаться и заботиться о своем теле.

Также полнолуние покажет ситуацию с работой или репутацией и статусом. Ваша роль в обществе может поменяться, говорит гороскоп. Сильнее других это полнолуние почувствуют Львы, которые родились с 6 по 9 августа.

12 февраля Меркурий принесет Львам информацию, которую они ждали. Это может быть также встреча, знакомство, в том числе и романтическое.

С 15 по 17 февраля Львы снимут "розовые очки", прояснится ситуация в секторе отношений, партнёрства, брака/развода. Вы увидите ситуацию такой, какая она есть, без прикрас. Также в это время возможно подписание какого-то важного контракта.

Может прийти сумма денег. Не исключено получение гранта, выигрыша, кредита, финансовой помощи.

В любви - эмоциональное напряжение. Есть риск кризисной ситуации, но в результате это приведет к близости с человеком. Что-то очень важное произойдет в жизни Львов с 15 по 17 февраля.

19 февраля прояснится финансовая или психологическая ситуация. Если вы, допустим, хотите начать бизнес и ищете партнёра, инвестора, то очень вероятно, что вы его найдёте.

Новолуние 20 февраля принесет Львам деньги или подарки из-за границы, любовь с иностранцем, роман с человеком другой культуры, национальности или религии.

27 и 28 февраля дела будут идти легко, удача будет на вашей стороне, особенно если это касается оформления документов. Вы без труда сможете сдать любые экзамены. Больше всего подарков судьбы получат Львы, которые родились с 1 по 5 августа.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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