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Гороскоп на февраль 2023 года для Козерогов: откроется тайна и придут хорошие деньги

30 января 2023, 22:22
В течение февраля Уран принесет Козерогам сюрпризы. Все перемены будут к лучшему, говорит гороскоп на месяц.
Гороскоп
Гороскоп на февраль 2023 года Козерог / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале нет ни одной ретроградной планеты. И это даст "зеленый свет" для любых дел. Это удачный месяц для начинаний, в любой деятельности ожидается прогресс.

Полнолуние 5 февраля будет в секторе финансов Козерогов и отразится на финансах вашего мужа/жены. Козероги получат прибыль от своих инвестиций. Вы получите не заработанные деньги, например, государственную помощь, наследство, деньги партнера, финансовую помощь от родителей. Если вы ждали какую-то сумму денег, то они придут. Возможно проявится кризисная ситуация в сфере финансов.

Также полная Луна может открыть тайну относительно вашего романтического партнера.

12 февраля Меркурий принесет Козерогам новость, связанную с доходами, нового клиента, новый заказ.

С 15 по 17 февраля начнутся положительные сдвиги в финансовой сфере. Если в последние три года вы были ограничены в деньгах или у вас были какие-то финансовые обязательства, то ситуация начнет меняться. Появится больше стабильности. Козероги могут получить повышение в должности, открыть бизнес. Окончательно эти перемены произойдут в марте, но первые сдвиги будут уже в феврале.

С 14 по 18 февраля Козерогов ждут очень приятные разговоры, переписка, встречи, знакомства. Представители знака могут влюбиться или их посетит вдохновение, если они работают в творческой сфере. Будет много новых креативных идей.

В новолуние 20 февраля у Козерогов может появиться новый член семьи, например, женится кто-то из родственников. Некоторые представители знака решат переехать, будут осваивать новые навыки или получат лицензию, сертификат, который будет давать право на работу.

В течение февраля Уран принесет Козерогам сюрпризы. И хотя этот знак любит стабильность, но февральские изменения вы будете приветствовать, поскольку все они будут к лучшему. Например, вас может ждать выигрыш или неожиданное, но очень приятное знакомство. Больше других сюрпризы Урана почувствуют Козероги, которые родились с 1 по 5 января.

По словам астролога, в феврале Козерогам придется много работать или решать проблемы. Все это отнимет большое количество энергии. Те представители знака, которые не работают, будут загружены домашними делами.

С 21 февраля Венера принесет Козерогам либо хорошие деньги, либо хорошие новости.

"Или вас ждет застолье после 21 февраля с гостями, или у вас будут покупки для дома, будете покупать что-то красивое, либо вы удачно продадите недвижимость, или найдете место, в которое будете переезжать", - сказала астролог.

27-28 февраля Козероги получат подарки судьбы. Вас ждет финансовая прибыль или будет пополнение в семье.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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