Гороскоп на февраль 2023 года для Дев: служба в армии, популярность и прибыль

Февраль - прекрасный месяц для начинаний. Все 10 планет будут подталкивать вас вперёд, заставлять быстрее двигаться и развиваться, говорит гороскоп.

Гороскоп февраль 2023 для Дев - названы лучшие дни / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, февраль - отличный месяц для продвижения любых дел, так как все планеты движутся в прямом направлении.

"Если у вас что-то застряло, не двигалось с места, то в феврале всё получится. Февраль - прекрасный месяц для начинаний. Редко бывают такие месяцы, когда нет ни одной ретроградной планеты, в этот раз все 10 планет будут подталкивать нас вперёд, заставлять быстрее двигаться и развиваться, смелее делать шаг", - отметила специалист.

По ее словам, начинается месяц с полнолуния 5 февраля в двенадцатом доме гороскопа. Это сектор освобождения от чего-то, что могло вам мешать. В этот день хорошо избавляться от всего старого, ненужного и освободить место для чего-то нового, которое придёт в вашу жизнь.

12 февраля Меркурий, который символизирует знакомства, информацию, контакты, сообщения, какие-то новости, входит в шестой дом работы. Возможно у вас появится новый коллега на работе или вы будете нанимать помощника. Меркурий может также обозначать клиентов, переписки и встречи с клиентами. Некоторые Девы займутся здоровьем, пойдут к врачу, будут обследоваться, Возможно понадобится ветеринарная помощь вашему домашнему животному.

Перемены у Дев будут и на работе. Вас могут назначить главным по какому-то проекту. Дев-мужчин может ждать служба в армии.

16 февраля - соединение Венеры с Плутоном в седьмом доме гороскопа. Девы могут надеть розовые очки и идеализировать своего партнера и испытывать к нему безусловную любовь. Также у вас может состояться романтическое знакомство или свидание. Период с 15 по 17 февраля - хорошее время для рекламы и творческих проектов. К вам придет вдохновение, вы станете популярны. Особенно сильно влияние планет почувствуют Девы, которые родились с 16 по 20 сентября.

Во второй половине февраля личная жизнь Дев станет более яркой. Возможен брак, помолвка, венчание или вы объявите всем вашим знакомым о новом возлюбленном или будете знакомить его с родителями. Могут проявиться враги, предупредил гороскоп.

Новолуние 20 февраля проявит вас как личность, выявит ваши таланты и очень отразится на сфере работы. Придут деньги, вы получите финансовую поддержку родителей, получите грант на обучение или новость о наследстве.

27 и 28 февраля - самые удачные дни февраля, так как Венера и Юпитер соединяются в восьмом доме финансов. Дев ждет новость, касающаяся денег, вы получите хорошую работу, прибыльный заказ. Некоторые представители знака встретят единомышленников, учителя, с которым будут доверительные отношения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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