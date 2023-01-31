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Гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов: астролог назвала самые прибыльные дни месяца

31 января 2023, 14:25
В феврале у Близнецов может исполниться мечта. Астролог советует прислушиваться к своей интуиции, она подскажет верное решение.
Гороскоп
В феврале Близнецы разорвут с кем-то отношения, говорит гороскоп на месяц / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в феврале все планеты идут вперед, поэтому это прекрасный месяц для прогресса, начинаний, планирования и быстрого достижения результатов. Поэтому если вы хотите что-то начинать, то смело действуйте.

Февраль начнется с полнолуния в третьем доме гороскопа, это сектор того, что Близнецы любят больше всего - общения, контактов, коммуникации, знакомств. Будет масса полезных знакомств, звонков, встреч, переговоров. При этом полная Луна может поставить точку - вы вычеркнете кого-то из своей жизни.

12 февраля Меркурий (планета Близнецов) входит в девятый дом гороскопа. Это всё, что связано с путешествиями, дальними странами, иностранцами, международными компаниями.

Вы либо будете общаться с кем-то из-за границы, либо начнете работать на иностранную компанию, либо будете оформлять документы на получение визы, загранпаспорта. Также это могут быть новости из-за границы, посылка от родственников или друзей.

С 15 по 17 февраля у Близнецов может исполниться мечта. Вы получите хорошую новость, прибыль. Астролог советует прислушиваться к своей интуиции, она подскажет вам верное решение.

19 февраля Солнце принесет больше энергии в сферу работы, профессии, карьеры. Близнецы могут подняться по карьерной лестнице или получить новую работу.

С 21 по 28 февраля прекрасно начинать новый проект. Возможно вы получите предложение руки и сердца, состоится свадьба или развод, то есть у представителей знака будет новый статус.

Марс в знаке Близнеца даст вам энергию и храбрость начать что-то новое и двигаться вперёд. Возможно вы займетесь спортом. Есть риск конфликтов и проявлений агрессии. Особенно сильно энергию Марса почувствуют Близнецы, которые родились с 1 по 10 июня.

21 февраля Венера меняет знак и входит в сектор финансов. Вся последняя неделя месяца и особенно 27 и 28 число будут очень прибыльными для Близнецов. Вы получите не только материальные подарки Вселенной. Кроме того, Близнецы могут встретить свою любовь, найти новых друзей или стать ближе на шаг к своей мечте.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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