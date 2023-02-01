Гороскоп на февраль 2023 для Водолеев: что принесет последний месяц зимы

Одна глава жизни закроется, пришло время открывать новую. Кто-то уйдет из жизни Водолеев, но зато появятся новые люди, говорит гороскоп 2023.

В полнолуние Водолеи узнают о себе что-то новое, говорит гороскоп на февраль / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, полнолуние 5 февраля принесет Водолеям завершение - одна глава вашей жизни закроется, пора открывать новую. Кто-то уйдет из вашей жизни, но зато появятся новые люди.

Кроме того, полнолуние для Водолеев ещё будет как зеркало. Вы проявите какие-то черты характера, о которых даже не знали. Возможно произойдет конфликт с кем-то, и ваша реакция покажет, кто вы есть на самом деле.

С 12 февраля Водолеи будут фонтанировать идеями, больше говорить, писать, объяснять. Вы проявите себя, и это отразится на карьере.

Водолеи возьмут на себя больше ответсвенности за детей, родителей, за семью. Новые обязательства могут возникнуть в результате повышения на работе, заключения брака, рождения ребенка. Особенно сильно это почувствуют Водолеи, которые родились с 15 по 17 февраля.

Многим Водолеям творческих профессий удастся найти хорошую работу в феврале. Также будут высокие доходы, говорит гороскоп.

"Водолеи смогут показать свои таланты и зарабатывать на них", - отметила астролог и добавила, что будет шанс поднять свою самооценку и стать более уверенными в себе.

В феврале представителей знака ждут встречи и свидания. Вас ждет конфетно-букетный период. Если вы уже в паре, то начнется романтический период, второй медовый месяц.

27-28 февраля и 1-2 марта ждите подарки судьбы. Состоится очень важная встреча, знакомство с очень интересным человеком, поездка за границу. В целом, месяц завершится чем-то очень приятным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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