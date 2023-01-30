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Гороскоп на февраль 2023 для Раков: подарки судьбы, прогресс и хороший доход

30 января 2023, 23:18
В феврале Раки получат прибыль - деньги, которых ждали. Стоит скорректировать свой финансовый план, советует гороскоп на месяц.
Гороскоп
Гороскоп Рак на февраль говорит о том, что месяц будет успешен финансово / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц года не будет ни одной ретроградной планеты, вся энергия идёт вперед, поэтому февраль станет месяцем прогресса.

"Всё, что у вас когда-либо тормозилось, сдвинется с места. Или если вы хотите что-то начинать, продвигать, то это тот самый месяц, когда нужно сделать шаг вперед", - посоветовала специалист.

Полнолуние 5 февраля для Раков будет финансовым. Вы получите прибыль - деньги, которых ждали. Возможно вы завершите какой-то проект и получите за него оплату.

А ещё полнолуние может обозначать корректировку финансового плана. Вы можете пересматривать ситуацию, например, уволиться и искать новую работу, открыть свой бизнес. Может измениться источник дохода.

Астролог советует следить за знаками Вселенной, она может работать через других людей. Они могут показать вам, насколько вас ценят окружающие.

12 февраля ждите новость, документы или звонок по поводу финансов. Он будет касаться общих финансов, денег вашего мужа или жены, доходов партнеров.

С 15 по 17 февраля финансовый вопрос будет требовать внимания Раков. Вы будете что-то продавать или покупать, сдавать в аренду или оплачивать.

20 февраля энергия льётся легко, вы в потоке, не нужно прикладывать много усилий, чтобы получить желаемое. Сильнее других влияние планет почувствуют Раки, которые родились с 20 по 25 июня. Этих представителей знака зодиака ждет что-то новое в жизни - работа, место жительства, статус. Вы можете получить очень хорошую зарплату, проект, клиента.

В последние дни февраля - 27 и 28 числа - Раки получат подарки судьбы, Вселенная будет вас оберегать от всяких несчастий. В жизни Раков произойдет что-то очень значимое - помолвка, брак, хороший контракт или достижение.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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