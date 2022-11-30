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Гороскоп на декабрь 2022 для Водолеев: большие доходы, тайный роман и удача

30 ноября 2022, 20:26

В декабре Водолеи сфокусируются на самопознании и решении личных вопросов. Лучше всего отправиться в тихое место и заняться собой, говорит гороскоп.

Гороскоп
Гороскоп на декабрь 2022 для Водолеев - для женщин и мужчин / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц этого года Водолеи сфокусируются на самопознании и решении личных вопросов - так как именно в этом секторе гороскопа соберутся планеты.

С 3 декабря добавится энергии в секторе финансов. Придет долгожданная прибыль, вернут долги, появится хорошая работа. Прояснятся ситуации, которые вас волновали. По словам астролога, до 21 декабря у Водолеев будут большие доходы. Представителям знака очень повезет в финансовой сфере.

7 декабря Водолеи могут получить какую-то информацию относительно ситуации из прошлого. Возможно, вы решите, что вам нужно закончить общаться с какими-то людьми, освободиться от ненужных контактов.

Полнолуние 8 декабря будет очень эмоциональным днем для Водолеев. Вы будете сильно волноваться, есть риск конфликта. Состоится встреча с вашим любимым человеком.

"Если у вас роман и вы расставались, то это может быть встреча или о вас вспомнит кто-то из ваших бывших. Так что ждите, вам позвонит или приедет кто-то из ваших близких", - сказала астролог.

С 11 числа стоит посвятить время себе любимому. Вы можете отправиться в тихое место, чтобы побыть наедине с собой. Возможно у вас есть тайный роман и в этот день состоится поездка, о которой вы не будете распространятся. Некоторые Водолеи поедут за границу или проведут какое-то время в изоляции.

С 21 декабря и 17 мая Юпитер принесет Водолеям новые важные контакты, знакомства, новые навыки и техники. Вы можете получить новую профессию и получить хорошие заработки. Юпитер всегда расширяет возможности и символизирует все иностранное.

Кроме того, Юпитер даст Водолеям смелость. С 21 декабря вы поверите в себя и сделаете то, на что не решались ранее.

Новолуние 23 декабря немного замедлит события. Вам захочется отдохнуть и провести время в домашнем комфорте - смотреть телевизор, читать книжку и пить чай. Кто-то отправится в отпуск или ретвит.

В период ретроградного Меркурия с 29 декабря по 18 января хорошо избавляться от всего ненужного в вашей жизни. При этом нежелательно планировать что-то важное и подписывать документы. Возьмите паузу и разберитесь в себе, советует гороскоп.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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