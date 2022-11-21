Гороскоп на декабрь 2022 для Тельцов: везение, выздоровление и хорошие новости

Гороскоп на декабрь - что принесет Тельцам первый месяц зимы / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 декабря Нептун - планета духовности, творчества и вдохновения - разворачивается в прямое движение в 11-м доме гороскопа Тельцов. Если с июня ваши планы или мечты не могли реализоваться, или вы не верили, что это возможно, то теперь ситуация изменится.

По словам специалиста, ретроградный Нептун мог влиять на Тельцов таким образом, что представители знака ощущали некоторую растерянность и депрессию.

"Теперь Нептун разворачивается в прямое движение, и он принесёт веру в будущее, более четкие планы", - пообещала Перл.

В декабре в жизни многих Тельцов произойдет неожиданная перемена, ждите сюрпризов, случится что-то, чего вы не ожидали и не планировали.

7 декабря Тельцы получат новость издалека, например, от родственников или знакомых из-за границы. Вы также можете планировать поездку или даже отправиться в путешествие в этот день.

8 декабря - полнолуние в секторе денег.

"И полнолуние обычно у нас это кульминация, либо завершение какой-то финансовой истории, например, вы возвращаете долг", - сказала астролог.

Она посоветовала в полнолуние в декабре разобраться с финансовыми обязательствами и закрыть кредиты, кредитные карты и т.д. Также Тельцы наконец получат деньги, которых ждали некоторое время.

11 декабря у Тельцов ожидается романтическая встреча, знакомство иностранцем, хорошие новости относительно юридических дел и судебных дел.

21 декабря Юпитер принесет Тельцам удачу и везение. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Удачный период будет продолжаться до 17 мая. В это время все ваши желания будут исполняться самы магическим образом. Некоторые события вы будуте держать в тайне.

Это удачное время для переезда за границу и оформления документов. Если вы проходили лечение, то начнется реабилитация и выздоровление.

После 21 декабря Тельцы смогут избавиться от всего ненужного и открыть для себя новые возможности.

С 23 декабря Тельцов откроются новые горизонты.

"Путешествие за границу или знакомство с интересным человеком перевернёт ваш мир, менталитет, ваше сознание. Некоторые получат важный документ, который повлияет на вашу жизнь", - говорит гороскоп.

По словам астролога, Тельцы начнут больше себя ценить и больше в себя верить. Вы осознаете, что мир прекрасен и нужно узнавать и познавать его больше.

Самые сильные дни декабря - 24, 25 и 26 число. Анжела Перл советует загадывать желания в эти дни. С 29 декабря и до 18 января стоит взять паузу и расслабиться, отправиться в отпуск, встретиться с друзьями или поехать путешествовать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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