Гороскоп на декабрь 2022 для Скорпионов: задержка зарплаты, риск травм и кризисная ситуация

Гороскоп для Скорпионов на декабрь - какие сюрпризы готовит последний месяц года / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре Скорпионам может быть тяжелее зарабатывать деньги из-за ретроградных планет в секторе финансов. У представителей знака может быть больше счетов, которые нужно оплачивать, или больше расходов, или нужно больше часов работать. Могут быть задержки с выплатой зарплаты.

Кроме того, в последний месяц зимы Скорпионы могут вернуться к какой-то ситуации из прошлого. В декабре очень хорошо проходить курс психотерапии.

"Другие люди могут вас удивлять и вести себя нестандартно. Это касается как личных отношений, так и деловых. Вторая половинка может уехать на время, не исключен разрыв отношений. Сильнее других влияние планет почувствуют те Скорпионы, которые родились 8 или 9 ноября", - рассказала специалист.

С 3 декабря у ва откроются глаза - вы увидите своего партнера без прикрас. Раскроется тайна, может всплыть любовный треугольник, поэтому нужно будет принимать решение.

7 декабря может появиться идея или придет информация, которую вы ждали. Может быть, это лицензия или сертификат, говорит гороскоп. Состоится важное знакомство или переговоры.

8 декабря полнолуние принесет Скорпионам результат. Это удачное время для того, чтобы избавляться от вредных привычек. С вами произойдет некая трансформация, когда захочется поменять себя. Стоит быть острожными с транспортом, так как есть риск аварий и кризисных ситуаций.

"Желательно этот день провести в спокойствии. Когда проснетесь 8 декабря, мысленно попросите у Вселенной защиты", - посоветовала Перл.

21 декабря Юпитер меняет знак и входит до 17 мая в сектор работы и здоровья.

"Юпитер начнет помогать во всем, что касается работы: найти работу, улучшить бизнес, найти команду для своего бизнеса. Скорее всего, вы будете увеличивать, расширять или организация, в которой вы работаете, будет расширяться. Или это будет международная организация или компания за границей, в которой вы будете работать", - прогнозирует астролог.

По ее словам, у Скорпионов вырастут доходы. Появится больше ресурсов для более комфортной жизни.

В новолуние 23 декабря Скорпионов ждет новое знакомство и важная встреча. Возможно вы получите новость от брата или сестры, племянников. Некоторых ждут события, связанные с путешествиями или переездом.

С 29 декабря Меркурий будет ретроградным до 18 января и вернет в вашу жизнь людей из прошлого или неразрешенные ситуации. Могут объявиться ваши старые знакомые, вы поедете в места, где уже были. Возможно нужно будет переделывать документы, пересдавать экзамены, ремонтировать технику.

Астролог советует ничего не планировать с 29 декабря по 18 января, не покупать дорогую технику, не подписывать документы. Самое лучшее, что можно сделать во время ретроградного Меркурия, это взять паузу и отдохнуть, резюмировала астролог.

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