УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на декабрь 2022 для Скорпионов: задержка зарплаты, риск травм и кризисная ситуация

30 ноября 2022, 04:40

В последний месяц года Скорпионам может быть тяжелее зарабатывать деньги из-за ретроградных планет в секторе финансов, предупредил гороскоп.

Гороскоп
Гороскоп для Скорпионов на декабрь - какие сюрпризы готовит последний месяц года / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре Скорпионам может быть тяжелее зарабатывать деньги из-за ретроградных планет в секторе финансов. У представителей знака может быть больше счетов, которые нужно оплачивать, или больше расходов, или нужно больше часов работать. Могут быть задержки с выплатой зарплаты.

Кроме того, в последний месяц зимы Скорпионы могут вернуться к какой-то ситуации из прошлого. В декабре очень хорошо проходить курс психотерапии.

"Другие люди могут вас удивлять и вести себя нестандартно. Это касается как личных отношений, так и деловых. Вторая половинка может уехать на время, не исключен разрыв отношений. Сильнее других влияние планет почувствуют те Скорпионы, которые родились 8 или 9 ноября", - рассказала специалист.

С 3 декабря у ва откроются глаза - вы увидите своего партнера без прикрас. Раскроется тайна, может всплыть любовный треугольник, поэтому нужно будет принимать решение.

7 декабря может появиться идея или придет информация, которую вы ждали. Может быть, это лицензия или сертификат, говорит гороскоп. Состоится важное знакомство или переговоры.

8 декабря полнолуние принесет Скорпионам результат. Это удачное время для того, чтобы избавляться от вредных привычек. С вами произойдет некая трансформация, когда захочется поменять себя. Стоит быть острожными с транспортом, так как есть риск аварий и кризисных ситуаций.

"Желательно этот день провести в спокойствии. Когда проснетесь 8 декабря, мысленно попросите у Вселенной защиты", - посоветовала Перл.

21 декабря Юпитер меняет знак и входит до 17 мая в сектор работы и здоровья.

"Юпитер начнет помогать во всем, что касается работы: найти работу, улучшить бизнес, найти команду для своего бизнеса. Скорее всего, вы будете увеличивать, расширять или организация, в которой вы работаете, будет расширяться. Или это будет международная организация или компания за границей, в которой вы будете работать", - прогнозирует астролог.

По ее словам, у Скорпионов вырастут доходы. Появится больше ресурсов для более комфортной жизни.

В новолуние 23 декабря Скорпионов ждет новое знакомство и важная встреча. Возможно вы получите новость от брата или сестры, племянников. Некоторых ждут события, связанные с путешествиями или переездом.

С 29 декабря Меркурий будет ретроградным до 18 января и вернет в вашу жизнь людей из прошлого или неразрешенные ситуации. Могут объявиться ваши старые знакомые, вы поедете в места, где уже были. Возможно нужно будет переделывать документы, пересдавать экзамены, ремонтировать технику.

Астролог советует ничего не планировать с 29 декабря по 18 января, не покупать дорогую технику, не подписывать документы. Самое лучшее, что можно сделать во время ретроградного Меркурия, это взять паузу и отдохнуть, резюмировала астролог.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Скорпион гороскоп на декабрь гороскоп Скорпион знак Зодиака Скорпион гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:36

РФ может увеличить удары по энергетической инфраструктуре - Воздушные силы ВСУ

05:20

В ВСУ рассказали, когда украинские военные погонят оккупантов из ДонбассаВидео

04:40

Гороскоп на декабрь 2022 для Скорпионов: задержка зарплаты, риск травм и кризисная ситуацияВидео

03:48

"Такой лифон только на голову!": Волочкова разделась до белья вместе с СеменовичВидео

03:15

Чтобы гаджет не "умирал" после выключения света: как продлить работу ноутбука на Windows от батареи

Реклама
02:45

Военный эксперт рассказал, повлияет ли смерть Путина на окончание войны РФ и УкраиныВидео

02:36

Лилия Ребрик ошеломила смелым декольте в черном тотал-луке

01:35

Как заставить интерьер выглядеть дорого, не взяв вторую ипотеку: 10 хитростей, которые всех удивят

01:15

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

00:30

Немецкие зенитки прикроют небо: Шольц пообещал передать Украине больше самоходок Gepard

29 ноября, вторник
23:58

"Влияние Пригожина падает": Арестович рассказал, планируют ли в Кремле ликвидацию "повара Путина"

23:48

Приметы на 30 ноября: 3 запреты, которые нарушать никому нельзяВидео

23:45

В Изюме россияне изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а затем казнили их

23:35

"Сдал" отчим любимой: россияне жестоко казнили девочку-подростка и 6 мужчин на ХерсонщинеВидео

23:30

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

23:20

"Мурашки по коже и слезы на глазах": жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в городВидео

23:12

Пытаются перегруппироваться: в ВСУ рассказали, что действительно происходит на Кинбурнской косеВидео

23:05

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

22:43

"Крайне высока": в Минобороны Польши ошарашили заявлением о вероятности участия в войнеВидео

22:33

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

Реклама
22:15

Свет включают на пять-шесть часов: в ДТЭК рассказали, изменится ли ситуация в ближайшее времяВидео

21:36

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

21:35

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

21:33

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

21:27

Вместилось не все: "Мисс-Украина Вселенная" засунула пышный бюст в сетку

21:15

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

21:03

Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

20:47

"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрытВидео

20:40

Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭСмнение

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

Реклама
17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять