Гороскоп на декабрь 2022 для Рыб: какие подарки приготовил последний месяц года

Первые три недели декабря будут очень удачными для Рыб, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начнется месяц с того, что ваша планета-управитель Нептун развернется 3 декабря в прямое движение. Он был у нас ретроградным с 28 июня.

"Поэтому если какие-то дела у вас не продвигались все лето, то сейчас ситуация изменится. Нептун мог влиять на любую сферу жизни - это могло быть связано и с отношениями, и с какими то проектами, с вашими начинаниями, намерениями. Может, вы никак не могли что-то начать? Хотели, хотели, но никак не получалось? Так вот, 3 декабря Нептун уже развернется и пойдет вперед, будет легче что-то продвинуть, все будет развиваться и продвигаться", - объяснила специалист.

Юпитер будет три недели в знаке Рыб - с 1 по 21 декабря. Эта планета принесет представителям знака удачу и везение, поможет в плане личных дел или начинаний, романтических отношений и брака. Рыбы могут получить предложение руки и сердца, встретить свою вторую половинку, выйти замуж, жениться, забеременеть.

С 7 декабря Рыбы получат результат за проделанную работу. У вас появится мечта, цель, к которой вы будете идти.

Полнолуние 8 декабря 2022 заставит Рыб что-то переделывать, так как время для реализации проекта еще не пришло. Например, вы будете делать ремонт и что-то придется перекрасить.

Также полнолуние, как огромный фонарь, высветит положение дел в вашей семье, доме или на родине. Возникнет ситуация, на которую нужно будет реагировать. Сильнее других полнолуние почувствуют Рыбы, которые родились с 7 по 10 марта.

11 декабря будет финансовый доход и приятная встреча. Друзья могут вас познакомить с человеком, с которым завяжутся романтические отношения.

21 декабря Юпитер входит в сектор денег на целый год. Всем Рыбам эта планета принесет подарки - хорошую работу, большую зарплату. Возможно вы повысите цены за свои услуги. Кто-то окажет Рыбам финансовую поддержку. Кроме того, у Рыб появится больше ресурсов и возможностей что-то сделать или получить то, чего вы хотите.

В новолуние 23 декабря и в последующие несколько дней зарождается новая энергия. В эти дни можно посадить денежное дерево и зарядить его на рост доходов или записать желание, чтобы оно напиталось энергией и сбылось.

С 29 декабря и по 18 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Могут поменяться планы. Астролог советует быть более гибкими и подстраиваться под ситуацию. Не стоит делать дорогие покупки, подписывать важные документы. Также это не лучшее время для новых начинаний. Лучше возьмите паузу, советует Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: