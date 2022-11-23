Гороскоп на декабрь 2022 для Раков: развод, выигрыш и освобождение от долгов

Гороскоп на декабрь 2022 для Раков - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Раков. Самой важной сферой будет сфера отношений - то, что назревало уже давно, наконец-то произойдет.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 декабря Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с конца июня и привносила туманность, неясность и давала период ожидания в том, что касается планов, поездок, документов, юридических і судебных дел. После 3 декабря ситуация изменится, дела сдвинутся с мертвой точки.

В декабре Ракам будет сопутствовать удача в том, что касается связей с иностранцами, обучением, образованием, поездками. У вас есть шанс выиграть в суде или получить подарок. Вы получите даже больше, чем ожидали, говорит гороскоп. Незамужние девушки могут получить предложение. Не исключено, что возлюбленный будет из другой страны. Больше других повезет тем Ракам, которые родились с 20 по 22 июля.

7 декабря Меркурий входит в седьмой дом партнерства и отношений. Раков ждет новость, знакомство, встреча.

В полнолуние 8 декабря откроется тайна, закончится ваше пребывание в одиночестве. Если вы находились в каком-то отдаленном месте, больнице или санатории, то это закончится, вы вернётесь домой.

Полная Луна может заставить Раков принять решение уволиться, поменять работу. Вы освободитесь от обязанностей, обязательств, долгов.

11 декабря есть шанс помириться с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Будет заключена выгодная сделка. Это удачный день для свидания или помолвки.

С 21 декабря и до 17 мая Ракам будет сопутствовать удача в карьере. Если вы упустили какую-то возможность ранее, то в этот период вы получите второй шанс. Вы сможете улучшить своё положение в плане бизнеса и работы, поменять карьеру, сменить профессию, получить новую специальность, получить повышение.

Новолуние 23 декабря принесет Ракам новый договор, знакомство, любовь. Особенно сильно новолуние почувствуют Раки, которые родились с 20 по 25 июня.

Заканчивается месяц 29 декабря ретроградным Меркурием в сфере отношений. Возможно вы примете решение о расставании, о разрыве партнерства, разводе.

Астролог советует не принимать важные решения, подписывать документы, покупать что-то дорогое, заключать контракт до 18 января. В этот период лучше отдыхать и не торопить события.

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