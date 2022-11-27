УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на декабрь 2022 для Львов: неожиданные перемены, подарки и деньги

27 ноября 2022, 17:31

Львы могут ощущать нехватку энергии для того, чтобы находиться в социуме и тратить много времени на разговоры и встречи, говорит гороскоп.

Гороскоп на декабрь
Львов в декабре ждут резкие и неожиданные перемены в карьере, говорит гороскоп на декабрь / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре Сатурн - планета уроков жизни будет находится в секторе отношений, партнерства, брака, разводов. Сатурн часто может давать препятствия и расставание. Но в то же время он привносит серьезность в любые отношения. Сильнее других влияние этой планеты почувствуют те Львы, которые родились с 12 по 16 августа.

"Либо Сатурн очень укрепит ваши отношения с кем-то, либо он их закончит. То есть у Сатурна не бывает полутонов - либо черное, либо белое. Если все хорошо, то это и очень серьезно, и честно", - рассказала специалист.

В первый месяц зимы Марс будет ретроградным. Таким образом, Львы могут ощущать нехватку энергии для того, чтобы проводить время в социуме и тратить много времени на разговоры и встречи с друзьями и подругами. Это период может продлиться вплоть 12-13 января. При этом может состояться встреча с друзьями детства или с людьми из прошлого. Какие-то планы и дела могут быть отложены до середины января.

Некоторых Львов в декабре ждут резкие и неожиданные перемены в карьере или в профессии. Это может быть увольнение, смена работы, получение другой специальности. Особенно это почувствуют те Львы, у которых день рождения 8 или 9 августа.

С 3 декабря будет внесена ясность в сфере финансов. Состоится сделка, кто-то поможет вам разрешить финансовые трудности, вы получите прибыль или деньги, которых давно ждали.

Также в декабре улучшится психологическое состояние Львов. Вернется ощущение радости.

"Если у вас были тяжелые психологические моменты, то как будто вы поймете, что жизнь прекрасна, жизнь продолжается. Возможно состоится знакомство с каким-то человеком или какое-то событие, благодаря которому вернется ощущение счастья", - сказала Анжела Перл.

Читайте такжеГороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

Полнолуние 8 декабря принесет Львам новость о ком-то из друзей, не исключена ссора, конфликт, который может привести к завершению отношений.

11 декабря ждите прибыль и хорошую новость, говорит гороскоп на декабрь 2022. Львы будут довольны собой и тем, как они выглядят.

21 декабря Юпитер поможет вам решить любые финансовые вопросы и увеличит ваши финансы. Кроме того, это планета везения, которая обязательно откроет перед Львами новые возможности и принесет подарки. Возможно, вас ждет поездка за границу, встреча или знакомство с иностранцем.

С 21 декабря по 17 мая продлится удачный период для того, чтобы заниматься международными делами. Это может быть обучение, образование, работа.

Новолуние 23 декабря принесет Львам новую работу, должность или проект, появятся новые коллеги или руководитель. Возможно изменятся условия работы.

В это новолуние хорошо менять образ жизни, режим питания, избавляться от вредных привычек.

С 29 декабря и по 18 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение, поэтому в этот период нежелательно начинать ничего нового, пописывать документы, принимать важные решения и делать большие покупки. Это самое лучшее время для отдыха и для того, чтобы заняться собой, советует гороскоп.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Лев гороскоп на декабрь гороскоп Лев гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

Кличко оправдался после жесткого "наезда" Зеленского и обвинил власти в манипуляции

17:57

Украина получит €372 млн для ремонта повреждений от атак РФ: Шмигаль рассказал о состоянии энергосистемы

17:53

Вскрылось после смерти: какую тайну Елизавета II скрывала до последнегоВидео

17:31

Гороскоп на декабрь 2022 для Львов: неожиданные перемены, подарки и деньги

17:12

"Силы столь велики, как и до войны": в Минобороны Эстонии рассказали о серьезной угрозе со стороны РФВидео

Реклама
17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал резко ответила на вопрос о съемках в российских проектах

16:57

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

16:42

Сейчас это особенно актуально: зачем люди кладут мокрую газету в холодильник

16:32

"Братья России": на чемпионате мира по футболу случился грандиозный скандалВидео

16:28

Пророчат Европе "прозрение": у Путина странно отреагировали на признание России страной-террористомВидео

16:14

Рога спать не мешают: почему от Наташи Королевой ушел первый муж

15:55

"Спасибо судьбе": Орбакайте показала архивное фото с ПугачевойВидео

15:44

Российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской АЭС - президент ЭнергоатомаВидео

15:37

Невозможно вкусный и очень простой салат Зимняя птица: рецепт на Новый год 2023Видео

15:30

В Польше массово отравились беженцы из Украины: что известно

15:18

"Ты думал, мы не вернемся?": известный телеведущий рассказал о том, как прощался с жизнью на фронтеВидео

15:12

До -8 ночью и до -3 днем: синоптик назвала дату сильного похолодания в УкраинеВидео

15:05

Зачем шерстяную кофту класть в морозилку: хитрый способ избавиться от надоедливой проблемы

14:57

Бывший муж "голубки мира" Лорак эмоционально высказался после ее заявления про войну

14:44

В России шокированы тем, как Ротару поддерживает ВСУ

Реклама
14:30

Мечта каждого украинца: 4 хитрости при готовке эталонного борща

14:29

У Путина испугались гнева Эрдогана по Сирии и заклянчили переговорыВидео

14:25

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

14:17

Еще одна улика: Владимир Остапчук снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Кристиной Горняк

13:50

Путин собирался напасть на еще одну соседнюю страну, но выбрал Украину – NewsweekВидео

13:00

Гороскоп на завтра 28 ноября: Близнецам – ссоры и конфликты, а Весам – странности

12:44

Армия Украины постепенно освобождает Луганщину, есть ценные успехи - ГайдайВидео

12:37

Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

11:49

Скандальный друг Путина премьер Венгрии Орбан заявил об угрозе России и суверенной Украине

11:47

Россия может ударить по критической инфраструктуре уже на следущий неделе - АрахамияВидео

11:29

Опасно для здоровья: как избавиться от грибка в ванной

11:05

Исчерпали ресурсы: 20 из 30 стран-членов НАТО больше не смогут давать Украине оружие – NYTВидео

10:48

Войска РФ пытаются взять Павловку и Угледар для захвата всей Донецкой области – разведка Британии

10:42

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локации Херсонщины, куда стоит поехать после победыВидео

10:32

В РФ есть сотни готовых ракет Х-101 и Х-555, могут быть новые массовые обстрелы – экспертВидео

10:30

Украинку с двумя детьми обокрали в Польше, а их паспорта сожгли

10:00

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: чудесные трюки, о которых мало кто знает

09:48

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовкиВидео

09:47

Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

09:46

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали датуВидео

Реклама
09:27

Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

08:51

"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

08:35

Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – СтолтенбергВидео

08:35

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

08:30

Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

08:20

Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людяммнение

07:45

На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYTВидео

06:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

06:25

Часы тикают в холодном одиноком бункеремнение

05:25

"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять