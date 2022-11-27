Гороскоп на декабрь 2022 для Львов: неожиданные перемены, подарки и деньги

Львов в декабре ждут резкие и неожиданные перемены в карьере, говорит гороскоп на декабрь / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре Сатурн - планета уроков жизни будет находится в секторе отношений, партнерства, брака, разводов. Сатурн часто может давать препятствия и расставание. Но в то же время он привносит серьезность в любые отношения. Сильнее других влияние этой планеты почувствуют те Львы, которые родились с 12 по 16 августа.

"Либо Сатурн очень укрепит ваши отношения с кем-то, либо он их закончит. То есть у Сатурна не бывает полутонов - либо черное, либо белое. Если все хорошо, то это и очень серьезно, и честно", - рассказала специалист.

В первый месяц зимы Марс будет ретроградным. Таким образом, Львы могут ощущать нехватку энергии для того, чтобы проводить время в социуме и тратить много времени на разговоры и встречи с друзьями и подругами. Это период может продлиться вплоть 12-13 января. При этом может состояться встреча с друзьями детства или с людьми из прошлого. Какие-то планы и дела могут быть отложены до середины января.

Некоторых Львов в декабре ждут резкие и неожиданные перемены в карьере или в профессии. Это может быть увольнение, смена работы, получение другой специальности. Особенно это почувствуют те Львы, у которых день рождения 8 или 9 августа.

С 3 декабря будет внесена ясность в сфере финансов. Состоится сделка, кто-то поможет вам разрешить финансовые трудности, вы получите прибыль или деньги, которых давно ждали.

Также в декабре улучшится психологическое состояние Львов. Вернется ощущение радости.

"Если у вас были тяжелые психологические моменты, то как будто вы поймете, что жизнь прекрасна, жизнь продолжается. Возможно состоится знакомство с каким-то человеком или какое-то событие, благодаря которому вернется ощущение счастья", - сказала Анжела Перл.

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Полнолуние 8 декабря принесет Львам новость о ком-то из друзей, не исключена ссора, конфликт, который может привести к завершению отношений.

11 декабря ждите прибыль и хорошую новость, говорит гороскоп на декабрь 2022. Львы будут довольны собой и тем, как они выглядят.

21 декабря Юпитер поможет вам решить любые финансовые вопросы и увеличит ваши финансы. Кроме того, это планета везения, которая обязательно откроет перед Львами новые возможности и принесет подарки. Возможно, вас ждет поездка за границу, встреча или знакомство с иностранцем.

С 21 декабря по 17 мая продлится удачный период для того, чтобы заниматься международными делами. Это может быть обучение, образование, работа.

Новолуние 23 декабря принесет Львам новую работу, должность или проект, появятся новые коллеги или руководитель. Возможно изменятся условия работы.

В это новолуние хорошо менять образ жизни, режим питания, избавляться от вредных привычек.

С 29 декабря и по 18 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение, поэтому в этот период нежелательно начинать ничего нового, пописывать документы, принимать важные решения и делать большие покупки. Это самое лучшее время для отдыха и для того, чтобы заняться собой, советует гороскоп.

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