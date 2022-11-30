Гороскоп на декабрь 2022 для Козерогов: обман, тайна и подарки Вселенной

Козерогам могут вернуть долг, говорит гороскоп на декабрь / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в декабре все Козероги ощутят свою значимость и уникальность и получат подарки Вселенной.

С 3 декабря разрешатся непонятные ситуации, связанные с родственниками, поездками и переездом. Откроется тайна, вскроется обман. Козероги будут заниматься оформлением документов, заниматься наследством. Есть возможность переехать в более комфортное и безопасное место.

7 декабря Меркурий добавит Козерогам энергичности. В полнолуние 8 декабря прояснятся ситуации, касающиеся работы, клиентов, бизнеса. Возможно кто-то будет увольняться или, наоборот, появятся новые сотрудники.

В это полнолуние очень хорошо проходить обследование, сдавать анализы, избавляться от вредных привычек. Есть риск получить травму. Может вернуться болезнь, которая уже была ранее. Не исключено, что повторится конфликт из прошлого. Козерогам могут вернуть долг.

11 декабря Венера принесет Козерогам любовь, деньги и приятные новости.

"И когда Венера в нашем знаке, мы выглядим хорошо, улыбаемся, прибыль приходит или нам комплименты говорят, или мы смеемся, сияем", - рассказала специалист.

21 декабря Козерогов ждет удача и везение в вопросах, которые касаются недвижимости. Представителей знака ждет беременность, рождение ребенка, увеличение семьи в каком-то другом контексте. Например, состоится свадьба у детей или вы заведете себе собаку или кошку. В целом, жизненные условия улучшатся.

Новолуние 23 декабря почувствуют все без исключения Козероги, но особенно сильно те, которые родились с 22 по 24 декабря.

"Начинается новый период вашей жизни, какие-то важные начинания. Если вы хотите, чтобы у вас что-то развивалось и росло, то реализовать планы нужно с 24 по 25 декабря, так как с 29 декабря Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 18 января", - рассказала астролог.

По ее словам, ретроградный Меркурий - это всегда пауза, ожидание, когда нужно что-то переделывать по несколько раз. Специалист советует не подписывать важные документы, не делать крупных покупок, не отправляться в поездки и не назначать важные встречи.

"Это не очень хорошее время для начинаний, для продвижения каких-то дел. Что-то может не получаться, не состоится встреча или не выйдет сделать что-то вовремя. Будут переноситься мероприятия. Поэтому с 29 числа и по 18 января лучше всего просто отдыхать и ничего не планировать", - резюмировала Анжела Перл.

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