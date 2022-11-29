Гороскоп на декабрь 2022 для Дев: роковая встреча, отмена поездки и ссора в семье

Гороскоп для Дев на декабрь - какие сюрпризы готовит первый месяц зимы / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в начале декабря может состояться встреча с человеком, с которым вы были в разлуке еще с лета. Если вам были непонятны отношения с кем-то или была какая-то тайна, то сейчас все раскроется и станет понятно, в каком направлении двигаться. Также наконец-то состоятся сделки или переговоры, которые затягивались длительное время. Все процессы стартанут с 3 декабря.

До 21 декабря Юпитер будет находиться в доме брака и отношений Дев. В эти три недели Девы могут получить предложение руки и сердца, выйти замуж или жениться. Также может состояться знакомство со второй половинкой - Девы встретят настоящую любовь.

Если вы ищете работу, то получить ее скорее всего получится после 13 января, когда Марс развернется в прямое положение. До этой даты хорошо учиться и получать новые навыки. Некоторые Девы смогут вернуться на старую работу, например, после декрета.

В семье Девы могут вернуться к неразрешенным конфликтам, например, с родителями или супругом. Например, вам нужно будет разобраться, кто главный в семье.

7 декабря Девы будут заниматься вопросами детей. Может появиться ребенок в семье: родится малыш у вашей сестры или брата или вас пригласят быть крестным или крестной. Есть риск появления любовных треугольников в отношениях.

Полнолуние 8 декабря покажет, какую роль Девы играют в обществе, какие у них цели, желания и мечты. Также вы можете получить новость о маме или какую-то информацию о переезде.

Читайте такжеГороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

11 декабря принесет Девам прибыль и радостную новость. Вас ждет приятная поездка, поход в театр, на выставку. Вы можете получить подарок, говорит гороскоп.

Если у Дев есть с кем-то общие финансы, то 21 декабря денег и прибыли станет больше. Появится проект, клиент, хорошая работа, дополнительный доход, помощь от государства.

"Но будьте осторожны, потому что Юпитер иногда делает нас чересчур уверенными в себе. Вы рискуете взять на себя больше, чем нужно. Юпитер поможет вам получить эти деньги, но впоследствии вы можете оказаться в сложной ситуации", - предупредила астролог.

Новолуние 23 декабря принесет что-то новое. Это может быть новая школа или детский сад для детей, новый роман или новый бизнес для самих Дев. Ваше хобби или любимое дело могу начать приносить доход. Если вы вкладываете в него душу и работаете с удовольствием, то в результате это принесет вам успех.

С 29 декабря до 18 ноября Меркурий будет ретроградным, поэтому астролог не советует что-то планировать в этот период. Лучше взять паузу и отдохнуть. Также не стоит покупать дорогие вещи либо нужно обязательно сохранить чеки, чтобы товар можно было вернуть или обменять. Может ломаться техника, могут меняться планы на отдых, отменяться поездки.

Вам также может быть интересно: