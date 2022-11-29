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Гороскоп на декабрь 2022 для Дев: роковая встреча, отмена поездки и ссора в семье

29 ноября 2022, 09:35

Все новогодние подарки стоит купить до 29 декабря, так как в конце месяца Меркурий разворачивается в ретроградное движение.

Гороскоп
Гороскоп для Дев на декабрь - какие сюрпризы готовит первый месяц зимы / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в начале декабря может состояться встреча с человеком, с которым вы были в разлуке еще с лета. Если вам были непонятны отношения с кем-то или была какая-то тайна, то сейчас все раскроется и станет понятно, в каком направлении двигаться. Также наконец-то состоятся сделки или переговоры, которые затягивались длительное время. Все процессы стартанут с 3 декабря.

До 21 декабря Юпитер будет находиться в доме брака и отношений Дев. В эти три недели Девы могут получить предложение руки и сердца, выйти замуж или жениться. Также может состояться знакомство со второй половинкой - Девы встретят настоящую любовь.

Если вы ищете работу, то получить ее скорее всего получится после 13 января, когда Марс развернется в прямое положение. До этой даты хорошо учиться и получать новые навыки. Некоторые Девы смогут вернуться на старую работу, например, после декрета.

В семье Девы могут вернуться к неразрешенным конфликтам, например, с родителями или супругом. Например, вам нужно будет разобраться, кто главный в семье.

7 декабря Девы будут заниматься вопросами детей. Может появиться ребенок в семье: родится малыш у вашей сестры или брата или вас пригласят быть крестным или крестной. Есть риск появления любовных треугольников в отношениях.

Полнолуние 8 декабря покажет, какую роль Девы играют в обществе, какие у них цели, желания и мечты. Также вы можете получить новость о маме или какую-то информацию о переезде.

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11 декабря принесет Девам прибыль и радостную новость. Вас ждет приятная поездка, поход в театр, на выставку. Вы можете получить подарок, говорит гороскоп.

Если у Дев есть с кем-то общие финансы, то 21 декабря денег и прибыли станет больше. Появится проект, клиент, хорошая работа, дополнительный доход, помощь от государства.

"Но будьте осторожны, потому что Юпитер иногда делает нас чересчур уверенными в себе. Вы рискуете взять на себя больше, чем нужно. Юпитер поможет вам получить эти деньги, но впоследствии вы можете оказаться в сложной ситуации", - предупредила астролог.

Новолуние 23 декабря принесет что-то новое. Это может быть новая школа или детский сад для детей, новый роман или новый бизнес для самих Дев. Ваше хобби или любимое дело могу начать приносить доход. Если вы вкладываете в него душу и работаете с удовольствием, то в результате это принесет вам успех.

С 29 декабря до 18 ноября Меркурий будет ретроградным, поэтому астролог не советует что-то планировать в этот период. Лучше взять паузу и отдохнуть. Также не стоит покупать дорогие вещи либо нужно обязательно сохранить чеки, чтобы товар можно было вернуть или обменять. Может ломаться техника, могут меняться планы на отдых, отменяться поездки.

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