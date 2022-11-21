Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с того, что Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с конца июня, и в течение всего этого времени вносила туман и неясность в те сферы, которые касаются карьеры, работы и цели в жизни. С 3 декабря ситуация прояснится, ожидайте перемен в статусе - как деловом, так и романтическом.

"Эта неясность закончится, все начнет приобретать какие-то очертания либо по работе, либо связанное со статусом в отношениях", - отметила специалист.

По ее словам, у Близнецов появятся новые возможности. Вы найдете работу, получите повышение, также будут достижения в творческой сфере.

Особенно сильно разворот Нептуна почувствуют Близнецы, которые родились с 31 мая по 10 июня.

С 7 декабря актуальным станет вопрос финансов. Близнецы будут оформлять документы, брать кредиты, ожидается получение государственных денег. Скорее всего вы получите деньги одной большой суммой.

Не исключено, что возникнет кризисная ситуация, когда деньги понадобятся очень срочно. Возможно Близнецам придется финансово помочь своим родственникам.

Полнолуние 8 декабря состоится в знаке зодиака Близнецы, что принесет им популярность. Однако стоит учитывать, что популярность бывает разной - о вас могут говорить как в хорошем, так и в плохом ключе.

Полная Луна приведет к некой кульминации в жизни Близнецов - придется что-то завершить, закончить отношения, прекратить партнерство с кем-то. Это полнолуние ещё отразится и на внешности. Представителям знака захочется привести тело в порядок, сменить имидж или прическу.

Если у вас день рождения 7-8 июня, то полнолуние в декабре больше отразится на на вопросах, связанных с работой или карьерой.

11 декабря ждите прибыль и хорошие финансовые новости. Некоторые Близнецы захотят обратиться к психологу. В романтических отношениях появится больше доверия.

С 21 декабря у Близнецов могут появиться новые друзья, возможно вы присоединитесь к какой-то группе, коллективу, команде. У вас появится круг единомышленников, будет больше общения.

Новолуние 23 декабря принесет новый источник дохода, причём это не такой источник дохода, когда нужно ходить на работу и очень тяжело работать, скорее всего это будет либо пассивный доход, либо деньги буду приходить легко. Если вы ждете прибыль, то получите ее после 23 декабря, говорит гороскоп.

"Другой человек вас научит или покажет, как можно зарабатывать. Возможно вы получите деньги от нового партнёра. Кто-то будет помогать вам финансово", - отметила астролог.

24- 26 декабря - очень удачные дни для финансового роста и личной трансформации. Близнецы смогут избавиться от психологических травм.

С 29 декабря по 18 января в жизнь Близнецов вернется человек из прошлого. Также могут возникнуть финансовые ситуации, которые нужно закрыть, рассчитаться с долгами, разобраться с налогами. В этот период лучше не подписывать важные документы и не заключать договоры купли-продажи.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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