УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

21 ноября 2022, 18:42

Не исключено, что возникнет кризисная ситуация, когда деньги понадобятся срочно. Возможно Близнецам придется финансово помочь родственникам, говорит гороскоп.

Гороскоп
Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается с того, что Нептун разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с конца июня, и в течение всего этого времени вносила туман и неясность в те сферы, которые касаются карьеры, работы и цели в жизни. С 3 декабря ситуация прояснится, ожидайте перемен в статусе - как деловом, так и романтическом.

"Эта неясность закончится, все начнет приобретать какие-то очертания либо по работе, либо связанное со статусом в отношениях", - отметила специалист.

По ее словам, у Близнецов появятся новые возможности. Вы найдете работу, получите повышение, также будут достижения в творческой сфере.

Особенно сильно разворот Нептуна почувствуют Близнецы, которые родились с 31 мая по 10 июня.

С 7 декабря актуальным станет вопрос финансов. Близнецы будут оформлять документы, брать кредиты, ожидается получение государственных денег. Скорее всего вы получите деньги одной большой суммой.

Не исключено, что возникнет кризисная ситуация, когда деньги понадобятся очень срочно. Возможно Близнецам придется финансово помочь своим родственникам.

Полнолуние 8 декабря состоится в знаке зодиака Близнецы, что принесет им популярность. Однако стоит учитывать, что популярность бывает разной - о вас могут говорить как в хорошем, так и в плохом ключе.

Полная Луна приведет к некой кульминации в жизни Близнецов - придется что-то завершить, закончить отношения, прекратить партнерство с кем-то. Это полнолуние ещё отразится и на внешности. Представителям знака захочется привести тело в порядок, сменить имидж или прическу.

Если у вас день рождения 7-8 июня, то полнолуние в декабре больше отразится на на вопросах, связанных с работой или карьерой.

11 декабря ждите прибыль и хорошие финансовые новости. Некоторые Близнецы захотят обратиться к психологу. В романтических отношениях появится больше доверия.

С 21 декабря у Близнецов могут появиться новые друзья, возможно вы присоединитесь к какой-то группе, коллективу, команде. У вас появится круг единомышленников, будет больше общения.

Новолуние 23 декабря принесет новый источник дохода, причём это не такой источник дохода, когда нужно ходить на работу и очень тяжело работать, скорее всего это будет либо пассивный доход, либо деньги буду приходить легко. Если вы ждете прибыль, то получите ее после 23 декабря, говорит гороскоп.

"Другой человек вас научит или покажет, как можно зарабатывать. Возможно вы получите деньги от нового партнёра. Кто-то будет помогать вам финансово", - отметила астролог.

24- 26 декабря - очень удачные дни для финансового роста и личной трансформации. Близнецы смогут избавиться от психологических травм.

С 29 декабря по 18 января в жизнь Близнецов вернется человек из прошлого. Также могут возникнуть финансовые ситуации, которые нужно закрыть, рассчитаться с долгами, разобраться с налогами. В этот период лучше не подписывать важные документы и не заключать договоры купли-продажи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Близнецы гороскоп гороскоп на декабрь гороскоп Близнецы гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направление

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

Реклама
18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря почему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

17:55

"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьереВидео

17:51

Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погодаВидео

17:30

Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиентаВидео

17:22

Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - НевзлинВидео

17:09

Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 годуВидео

16:39

Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - ПентагонВидео

16:30

Гороскоп на сегодня 21 ноября: Близнецам – наказания, а Козерогам – раздумья

16:27

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

16:21

Зеленский рассказал, как склонить Россию к мируВидео

16:12

Как быстро высушить одежду: 7 экспресс-способов

16:10

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

Реклама
16:05

В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет: "Будет хорошей новостью"Видео

15:56

Марк Фейгин. Как русские готовятся к новым поражениямВидеоблоги

15:47

Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 годаВидео

15:39

Римма Зюбина осудила критику украинских актеров в адрес Оксаны Байрак: "Для меня это лицемерие"

15:31

Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решениеВидео

15:21

ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – СелезневВидео

15:17

Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФВидео

15:03

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

15:03

"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФВидео

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

13:59

Запасы оружия в НАТО заканчиваются: Столтенберг сделал тревожное заявлениеВидео

13:50

"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФВидео

13:26

Не против Зеленского: у Путина заявили, что не хотят менять власть в УкраинеВидео

13:11

Три мощных взрыва: ВСУ разгромили военную базу оккупантов под МелитополемВидео

13:01

Снег сменится дождями и начнутся морозы: в Украину идет лютое ненастьеВидео

Реклама
12:53

Польша планирует перебросить новые системы ПВО Patriot к границе с УкраинойВидео

12:34

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Херсоне и ранили людей: что известноВидео

12:27

Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro

12:17

В Киеве ввели аварийные отключения света, графики не действуют

11:48

Олег Скрипка пожалел россиян и рассказал, почему им сложнее, чем украинцамВидео

11:33

"Выезжать из страны точно никуда не надо": в ОП сделали заявление о возможном блэкаутеВидео

10:57

В РФ решили казнить ротного оккупантов, подразделение которого разбили ВСУ – правозащитникВидео

10:53

Оккупанты ракетой С-300 разнесли многоквартирный дом на Харьковщине: есть погибшие

10:42

"Для Путина это кранты": Соскин рассказал, как Китай одним решением может поставить РФ на колениВидео

10:20

Михайлов день 2022: приметы, традиции и запреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять