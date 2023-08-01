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Гороскоп на август 2023: Козерог примет важное решение и исполнит мечту

Анна Ярославская
1 августа 2023, 19:58 обновлено 1 августа, 19:58
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Козерогам необходимо освободиться от каких-то блоков и убеждений, чтобы стали приходить деньги, советует гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на август 2023 года Козерог - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Козерогов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Козерогам - подарок, Водолеям - недоверие, Рыбам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц лета будут три лунных события - два полнолуния и одно новолуние. Луна отвечает за эмоции, а значит Козерогам придется реагировать на события, связанные с прошлым, поскольку в августе - сразу шесть ретроградных планет.

"Будет немного хаоса, придется с этим разбираться, что-то делать, нужно заканчивать эту неразбериху. Ретроградные планеты будут энергетически давить, заставлять разобраться с энергетическими хвостами. Решайте уже эти проблемы или расставайтесь с этими людьми, или, наоборот, уже принимайте решение быть вместе, или наводите порядок в своей работе или в своей жизни", - сказала Перл.

Месяц начинается с полнолуния 1 августа в доме денег, доходов, зарплаты, ресурсов. Прояснится ситуация с доходами и расходами, возможно необходимо будет их сбалансировать.

Вы можете получить государственную поддержку или помощь родителей. Возможно вы будете рефинансировать кредит, продавать квартиру и закрывать его, переформатировать бизнес.

16 августа - новолуние. Козерогам необходимо освободиться от каких-то блоков и убеждений, чтобы стали приходить деньги. Ждите финансовых новостей в течение всей первой половины августа. Должники вернут деньги.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 сентября. В этот период нельзя подписывать важные документы, делать дорогие покупки. Может ломаться техника или вы потеряете телефон.

24 августа могут состоятся встречи с чиновниками или какая-то поездка.

28 августа Уран - планета неожиданных поворотов - разворачивается в ретроградное движение до конца января. Вы можете возобновить романтические отношения, есть риск любовного треугольника. Козероги начнут реализовать то, о чем давно мечтали и чего хотели.

31 августа - второе полнолуние за месяц. Новые люди могут войти в вашу жизнь, соседи поменяются, приедут родственники. Ждите новость относительно сестры или брата. В это полнолуние Козероги могут принять важное решение в романтических отношениях или на работе. Например, вы решите развестись или уволиться.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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