Гороскоп на август 2023 для Тельцов: что можно и нельзя делать в последний месяц лета

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет август 2023 у представителей знака зодиака Телец.

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Что ждет Тельцов в августе 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2023 для Тельцов. Если вам интересно узнать, что напророчили карты Таро представителям этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август начнется с полнолуния 1 числа в десятом доме гороскопа. Может проясниться какая-то ситуация, нужно будет принять решение. Изменится статус в отношениях или в карьере. К некоторым Тельцам придет популярность.

6 августа - новолуние в четвертом доме. Будут происходить события, связанные с жильем (переезд, аренда, поиск жилья). Может измениться состав семьи, например, родится ребенок. С кем-то можно съехаться или, наоборот, разъехаться. Некоторые Тельцы начнут делать дома ремонт.

В августе Венера будет ретроградной. Астролог не советует покупать дорогие вещи. В то же время можно приобрести антиквариат или делать покупки на больших скидках. Возможно, вы будете менять интерьер, доделывать ремонт. Кто-то может начать работать на дому, перейти на дистанционку.

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 сентября. Не стоит делать дорогие покупки, подписывать документы, заключать договоры. Все бумажные дела тщательно перепроверяйте. Возможны поездки в места, в которых вы уже были. Возможно состоятся встречи с людьми из прошлого. Ретро Меркурий - это хорошее время для примирений. В этот период можно вернуться к старым хобби.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 августа солнце входит в пятый дом гороскопа. Тельцам захочется праздника, радости, удовольствий.

В конце месяца благодаря ретроградному Урану Тельцы захотят перемен. С 28 августа по 24 января эта планета принесет представителям этого знака зодиака смену имиджа, переоценку отношений, изменения на работе. Сильнее других влияние Урана почувствуют те, кто родился 14 мая (плюс-минус три дня).

31 августа будет еще одно полнолуние в 11 доме - это сектор мечты. Тельцы пересмотрят свои желания. Возможно вы поймете, как достичь целей.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на август 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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