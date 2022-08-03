Гороскоп на август 2022: как одеваться знакам, чтобы привлечь в жизнь позитив и благополучие

Гороскоп на август 2022 / ua.depositphotos.com/

Последний месяц лета диктует свои модные условия. Многие отдают предпочтение одежде ярких расцветок и выбирают легкие летящие ткани. Правильно подобранный гардероб для каждого знака способен привлечь в жизнь энергию позитивных изменений и удачу.

О том, кто из представителей зодиакального круга в конце лета сможет укрепить финансовое положение, а кто встретить того самого человека, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на август – Овен

Динамичный август принесет Овнам удачу, если они будут отдавать предпочтение одежде темных тонов. Это не значит, что нужно облачиться в черное с головы до ног, достаточно просто разбавить образ украшениями и аксессуарами, которые станут яркими акцентами. Отдавайте предпочтение одежде свободного кроя.

Гороскоп на август – Телец

Строгие костюмы и лаконичные образы Тельцам можно отложить до лучших времен. В августе под стать вашему романтичному настроению будут яркие образы и воздушные ткани. Цвета, которые принесут удачу – красный и белый. Пробовать бунтарский стиль нужно с осторожностью, можете остаться не в восторге от подобных экспериментов.

Гороскоп на август – Близнецы

В последнем месяце лета Близнецы могут примерить необычный образ, который подчеркнет все грани вашего характера. Пробуйте самые экстравагантные модные новинки, однако помните о сочетаемости вещей. Перебарщивать с оригинальностью не стоит.

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Гороскоп на август – Рак

Солнечный август станет месяцем, когда Раки смело могут доставать из гардероба одежду и аксессуары оранжевого и желтого цветов. Эти оттенки зарядят позитивом и жизненной энергией. Можно использовать и золотые украшения, соблюдая меру.

Гороскоп на август – Лев

В августе Львам можно смело реализовывать свое желание быть в центре внимания. И привлекать его можно с помощью одежды и крупных аксессуаров. Попробуйте наряды яркого кислотного цвета, мужчинам можно отдавать предпочтение белому цвету, это усилит обаяние.

Гороскоп на август – Дева

Представители земного знака не делают из одежды культа и спокойно относятся к модным веяниям. Удобная и комфортная одежда в большинстве случаев их выбор. И это правильный подход в августе, когда наряды лучше всего рассматривать как маркер своего статуса. Важно только не выглядеть серо и уныло.

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Гороскоп на август – Весы

Воздушные Весы зачастую с помощью неординарных нарядов стараются удивлять окружающих. И последний месяц лета – отличный повод для этого. Красный цвет для привлечения внимания, синий и зеленый, если предстоит активно поработать.

Гороскоп на август – Скорпион

Скорпионам в последнем месяце лета стоит отдавать предпочтение комфортной одежде. Джинсы, кроссовки, одежда из мягких тканей – ваш базовый гардероб на август. Мужчинам водного знака можно немного ослабить строгий дресс-код, главное, чтобы это не навредило статусу.

Гороскоп на август – Стрелец

Непостоянный характер Стрельцов хорошо отображает их стиль в одежде. Эти люди не боятся смелых экспериментов и меняют гардероб, руководствуясь мимолетными желаниями. Уделите больше внимания волосам, пришло время сменить прическу или цвет локонов.

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Гороскоп на август – Козерог

Козероги отличаются консервативностью и не спешат менять устоявшийся стиль одежды годами. Именно в августе экспериментировать с гардеробом не рекомендуется. Придерживайтесь привычного стиля, не заморачиваясь новомодными штучками, это поможет избежать лишних тревог и волнений.

Гороскоп на август – Водолей

Водолеи ценят в одежде качество, потому что оно означает долговечность. Представители знака могут играть со стилями, отдавая предпочтение классическому и кэжуал. Недостаток энергии можно восполнить одеждой желтого и зеленого цвета.

Гороскоп на август – Рыбы

Рыбам в августе важно сохранять спокойствие в любой ситуации, чтобы не спугнуть удачу. Одежда голубого и черного цветов поможет стабилизировать душевное состояние. Натуральные ткани станут лучшим выбором последнего летнего месяца.

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