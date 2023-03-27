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Гороскоп на апрель 2023 года для Овнов: что принесет второй месяц весны

27 марта 2023, 18:47
В первую половину апреля Овнам можно делать всё, что они запланировали. Вторая половина месяца ознаменуется ретро Меркурием - лучше отложить важные дела.
Гороскоп Овен
Гороскоп Овен - чего ждать этому знаку зодиака в апреле / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Овнов, которые родились в апреле, ждет удача во второй месяц весны. Причем события будут развиваться таким образом, что вы не сразу поймете, что все перемены - к лучшему.

В первую половину апреля можно делать всё, что вы запланировали. А вот вторая половина месяца ознаменуется ретроградным Меркурием, поэтому в этот период лучше отложить важные дела, говорит гороскоп.

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Полнолуние 6 апреля принесет Овнам перемены в личной жизни. Романтические отношения выйдут на новый уровень. Возможно заключение сделок, подписание важных документов. У многих Овнов расширится круг общения. Это удачное время для выходов в свет.

Новолуние 20 апреля принесет в жизнь Овнов новую энергию, начнется новый новый этап в вашей жизни, говорит гороскоп на месяц. Представители знака могут сменить имидж, переехать на новое место жительства, овладеть новой профессией. Откроются новые возможности, появится шанс повысить свой статус.

21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. Эта планета даст возможность быстро завершить какие-то дела, которые могут касаться финансовых или рабочих обязательств. Овнам вернут долг, они могут получить деньги за работу или проект, найдется потерянная вещь или появится возможность купить по скидке что-то, что вы давно хотели. Во время ретро Меркурия не стоит подписывать важные документы, посоветовала астролог.

В конце месяца есть риск конфликтов с кем-то из родственников, особенно с мамой. Решатся вопросы с недвижимостью. Кроме того, Овны поднимут свою самооценку и начнут заботиться о своей эмоциональной безопасности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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