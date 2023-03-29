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Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - перемены

29 марта 2023, 22:34
Апрель - хороший месяц для того, чтобы заняться оздоровлением организма и позаботиться о психологическом  состоянии, говорит гороскоп.
Гороскоп Лев
Гороскоп Лев - что принесет второй месяц весны / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с хороших новостей. 4 апреля Львы получат информацию, письмо, звонок, состоится важное знакомство, переговоры или собеседование по поводу работы. Нужно будет менять планы или что-то переделывать. Возможно произойдет неожиданное событие на работе, например, поменяется начальство или вы получите повышение.

Полнолуние 6 апреля в третьем доме гороскопа отвечает за наших близких, соседей, коллег, близких родственников. У Львов появится новое окружение или завершатся какие-то отношения. С новой силой может вспыхнуть конфликт, сестры или братья приедут в гости.

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Если вы владеете какими-то навыками, то можете начать преподавать.

"Подумайте, какие у вас есть таланты. Третий дом - это дом смелости, когда вы выходите в люди и говорите, что вы что-то умеете. Вы удивитесь тому, сколько людей захотят у вас поучиться", - рассказала астролог.

Полнолуние может высветить какую-то проблему вашего транспорта. Например, нужно пройти техосмотр. Покупать или продавать автомобиль лучше в первой половине апреля, пока Меркурий не развернулся в ретроградное движение.

С 12 апреля Львов ждет радость, красота, сладости, посиделки с друзьями или коллегами. Если вы присоединитесь к какой-то группе по интересам, вам очень понравится. У Львов могут начаться романтические отношения.

Также у Львов будет очень доходный период. Вы получите прибыль за ту работу, которую вы уже сделали в прошлом, и теперь собираете урожай.

20 апреля - солнечное затмение в девятом доме гороскопа, это дом путешествий, других стран и культур.

"Это настолько интересный сектор гороскопа, который расширяет наш кругозор, меняет менталитет. Ломаются установки, с которыми вы выросли. Мышление Львов станет международным, глобальным, для этого появится возможность. Удача будет на вашей стороне. Вдруг кто-то оплатит вам билет на самолёт или вы поедете учиться за границу, получите грант на обучение", - рассказала астролог.

21 апреля по 15 мая Меркурий будет ретроградным. В этот период временно поменяются какие-то условия работы, наступит трехнедельный период ожидания, нужно будет переделать какую-то работу, перепланировать, пересмотреть решение. Возможно вы будете ждать оформления каких-то документов или какой-то информации до 15 мая. Вы можете вернуться на прошлую работу или позвонит кто-то со старой работы и попросит о помощи. Те Львы, которые были декретном отпуске, также могут вернуться на работу.

Апрель - хороший месяц для того, чтобы заняться оздоровлением организма и позаботиться о психологическом состоянии. Стоит отдохнуть, сдать анализы в клинике, сходить к психологу или начать медитировать, говорит гороскоп.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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