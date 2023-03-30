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Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяц

30 марта 2023, 05:36
Девы могут спонтанно поменять планы и отправиться в путешествие в компании с подругой. В романтических отношениях все будет гармонично, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп Дева
Гороскоп Дева - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле у Дев будет много коммуникаций и новых впечатлений, поездок. Возможно, представители этого знака зодиака будут пробовать еду других народов, познакомятся с людьми другой национальности, начнут общаться с человеком из-за границы или у вас появятся покупатели и клиенты из другой страны.

Кроме того, Девы могут спонтанно поменять планы и отправиться в путешествие в компании с подругой. В романтических отношениях все будет гармонично, начнется второй медовый месяц.

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Также апрель будет прибыльным месяцем. Вы получите деньги по решению суда или по страховке. Финансовую помощь могут оказать родственники или друзья из-за границы.

В полнолуние 6 апреля Девы получат подарки Вселенной. До 13-16 апреля у вас будут проигрываться ситуации, связанные с работой. Вы можете поменять работу, начнется новый проект. Девы, которые работают с клиентами, изменят ценовую политику. Ваш статус на работе повысится, и Девы будут гордиться своими достижениями.

20 апреля - солнечное затмение в восьмом доме финансов. В ближайшие два года будет меняться финансовая ситуация. Если вы в браке, то будут меняться доходы мужа или жены. У вас будет либо общий бюджет, либо, наоборот, появятся свои деньги. Может уменьшиться приток финансов. Например, если вам помогали родители, то теперь они перестанут это делать.

Девам придется принимать важные решения. Скорее всего, вам повезет, говорит гороскоп для Дев.

21 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. У Дев будут меняться планы, вы будуте возвращаться к прошлому или поедете в те места, в которых уже бывали. Могут состояться встречи со старыми друзьями или одноклассниками. В период ретро Меркурия не стоит начинать важные дела, подписывать документы и делать дорогие покупки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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