Гороскоп на апрель 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц весны

В апреле Водолеям следует уделить внимание своему режиму, следить за сном и питанием, больше отдыхать.

Гороскоп Водолей - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, первые дни месяца - удачное время для того, чтобы начинать что-то новое, продвигать проекты, подписывать документы. Все это желательно сделать до 18 числа, потому что потом энергетика будет очень нестабильной.

4 апреля Водолеи получат новость, касающуюся места жительства, членов семьи. Возможно повысится цена аренды, вы переедете в другой район, продадите или купите недвижимость.

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Стоит быть аккуратными с электричеством, возможно вам придется менять розетки, вешать люстры или вызывать электрика. В целом, возможны неожиданные или непредвиденные события.

Полнолуние 6 апреля высветит то, что важно для Водолеев. Представители знака могут заинтересоваться всем иностранным, например, другими культурами. Вас могут вызвать на собеседование в посольство, если вы подавали документы на получение гражданства или ПМЖ. Водолеев пригласят на религиозный обряд, например, крестины.

12 апреля принесет Водолеям радость, может начаться роман, также им "светит" выигрыш в соревнованиях, конкурсах, лотерее.

Солнечное затмение 20 апреля принесет Водолеям интерес к жизни, вас ждут командировки, путешествия. Вы будете больше общаться, круг общения расширится. Водолеи познакомятся с новыми людьми, например, у вас поменяются соседи. Приедут в гости родственники, возможно будет важное событие в жизни братьев или сестер. В это солнечное затмение Водолеям стоит проявить смелость и заявить о себе и своих талантах.

21 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. В этот период Водолеи могут поехать в место своего детства, навестить родителей или бабушку с дедушкой.

Во время ретро Меркурия не стоит подписывать важные документы, делать дорогие покупки, принимать судьбоносные решения.

Астролог советует Водолеям уделить внимание своему режиму, следить за сном и питанием, больше отдыхать. Плановые операции желательно делать до 18 апреля.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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