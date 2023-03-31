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Гороскоп на апрель 2023 для Весов: неожиданная прибыль, популярность и новые высоты

31 марта 2023, 03:37
В апреле Весы окажутся в центре внимания. Если вы захотите где-то скрыться или спрятаться, то это вряд ли получится, говорит гороскоп.
Гороскоп Весы
Гороскоп Весы - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Весов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц весны Меркурий развернется в ретроградное движение, также будет солнечное затмение.

4 апреля Весы будут оформлять документы, ожидаются финансовые поступления по страховке, налогам, возможно это будет государственная помощь или алименты, стипендия. Кроме того, Весы могут получить неожиданную прибыль, подарок или, наоборот, возникнут непредвиденные расходы.

В целом, будут происходить события, которые невозможно предсказать. Например, понадобятся деньги на операцию или возникнет другая кризисная ситуация.

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Полнолуние 6 апреля сделает представителей этого знака зодиака очень эмоциональными. Вы окажетесь в центре внимания. Если вы захотите где-то скрыться, спрятаться, то это вряд ли получится. В это полнолуние Весам стоит уделить внимание здоровью, начать заняться спортом, изменить имидж, прическу. У некоторых Весов завершатся одни отношения и начнутся новые.

12 апреля - время расширения кругозора. Вы встретите своего учителя, будете получать новые знания, отправитесь в путешествие в дальние страны.

После солнечного затмения 20 апреля начинается коридор затмений. Не стоит заниматься важными делами и принимать судьбоносные решения. Звездная пыль не позволит увидеть ситуацию ясно, говорит гороскоп.

Так как затмение будет в секторе брака/развода, то вы можете перейти на новый уровень отношений. Вы поймете, вместе вы или врозь.

21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в обратное движение до 15 мая. В этот период не стоит принимать важных решений, так как вы о них пожалеете. Меркурий заставит вас что-то переделывать, делать шаг назад, возвращаться в прошлое, решать какие-то финансовые дела. По ретро Меркурию хорошо возобновлять какие-то процессы, но не начинать новые.

21 апреля высветятся финансовые, эмоциональные и психологические проблемы. Это удачное время для лечения зависимостей, общения с психотерапевтом.

В апреле Весы могут ставить себе новые цели и поднимать планку для достижений. Марс даст вам энергию и желание для того, чтобы достичь новых высот.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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