Гороскоп на апрель 2023 для Стрельцов: деньги, выгодное сотрудничество и новая любовь

У Стрельцов появятся новые возможности. Вы можете получить какие-то подарки, деньги, награду или благодарность, говорит гороскоп.

Гороскоп Стрелец - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле Меркурий развернется в ретроградное движение и будет солнечное затмение в очень хорошем аспекте к Стрельцам.

4 апреля произойдут изменения в режиме, ежедневных обязанностях, на работе или в бизнесе. Будет много общения, коммуникаций, переписок или поездок. Апрель и май будут очень напряженными в этом смысле, предупредила специалист. Нужно будет решать проблемы, которые будут касаться работы или здоровья, поменять режим, заняться спортом.

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Полнолуние 6 апреля высветит тайную информацию, которая будет касаться друзей. Вас пригласят на какую-то вечеринку, день рождения, свадьбу или вы сами будете что-то организовывать. У Стрельцов появятся новые возможности. Вы можете получить какие-то подарки, деньги, награду или благодарность.

12 апреля Венера снова принесет Стрельцам деньги или выгодное сотрудничество. Вам будет легко договориться с другими людьми. Романтические отношения выйдут на новый уровень.

20 апреля - солнечное затмение в пятом доме гороскопа. Это сектор радости, удовольствия и любви. В вашей жизни появится любимый человек, начнется конфетный-букетный период. Также могут проявиться любовные треугольники.

В этот период можно купить лотерейный билет, так как есть шанс выиграть.

21 апреля Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. Эта планета заставит Стрельцов задуматься, что нужно переделать в работе или бизнесе. Если вы хотели что-то сделать, то поменяете решение. Могут объявиться люди из прошлого или вы вернетесь на старую работу.

Марс весь месяц будет находиться в девятом доме гороскопа Стрельцов и будет подталкивать двигаться вперед. У Стрельцов проявится интерес к путешествиям, другим культурам, иностранным языкам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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