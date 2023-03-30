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Гороскоп на апрель 2023 для Скорпионов: что принесет солнечное затмение и ретроградный Меркурий

30 марта 2023, 23:22
В апреле у Скорпионов завяжутся тайные отношения, которые они не захотят афишировать, говорит гороскоп.
Гороскоп Скорпион
Гороскоп Скорпион - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Скорпионов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 апреля Меркурий входит в седьмой дом гороскопа - это сектор отношений, партнёрства, любви, брака, развода. У Скорпионов будет много коммуникации и общения. Будут встречи, свидания, приход денег, особенно если вы работаете с клиентами.

Может состояться неожиданное знакомство или, наоборот, разрыв отношений, которого вы не ждали. Например, вы узнаете что-то о вашем возлюбленном, что приведет к расставанию, или, наоборот, вы получите предложение выйти замуж.

Полнолуние 6 апреля откроет тайны, высветит дела бизнеса, будет кульминация какого-то процесса, вы получите результат. Скорпионы захотят отправиться в поездку, чтобы побыть в одиночестве. Может быть вам предложат работу в ночную смену или завяжутся тайные отношения, которые вы не захотите афишировать. Закончится проект, над которым вы давно работали.

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12 апреля Венера входит в восьмой дом денег финансов, близости, доверия. У Скорпионов может оживиться интимная жизнь. Также ждите прибыль, инвестиции, государственную помощь.

20 апреля - солнечное затмение в шестом доме гороскопа, который указывает на работу и рутину. Это затмение начнет менять ваше отношение к работе, будут перемены: кто-то уволится или, наоборот, появятся новые коллеги. Возможно компания, в которой вы работаете, неожиданно закроется. В то же время возможен и противоположный вариант - вы получите повышение или выгодное предложение по работе.

21 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. Эта планета вернет в жизнь Скорпионов людей из прошлого, бывших возлюбленных, мужей и жен либо вы просто получите какую-то информацию об экс-партнере.

Некоторые Скорпионы решат возобновить отношения, объявятся друзья, которых вы не видели много лет.

По ретро Меркурию хорошо возобновлять какие-то дела или завершать их, но не начинать новые. Эта планета может сделать вас невнимательными, будут возникать препятствия, говорит гороскоп.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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