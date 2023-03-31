Гороскоп на апрель 2023 для Рыб: конфликты в семье и смена источника дохода

Астролог советует Рыбам порадовать себя в апреле. Стоит потратить деньги на удовольствия, а не на что-то нужное или полезное.

Гороскоп Рыбы - что принесет апрель в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2023 года для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в начале месяца Рыбам придется много общаться с другими людьми, хотя этот знак зодиака больше предпочитает изоляцию. Вы будете говорить по телефону, писать письма, ездить на встречи. Вас ждут неожиданности и сюрпризы. Некоторые Рыбы могут внезапно собраться и куда-то уехать или к вам приедут родственники. Также у представителей этого знака зодиака состоится романтическое знакомство.

6 апреля - полнолуние в восьмом доме финансов. Прояснится ситуация с заработками мужа/жены. Вы получите алименты, страховку, стипендию, социальную помощь, пенсию. В целом, это могут быть любые незаработанные деньги.

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12 апреля Рыбы будут чувствовать себя максимально комфортно. Вы можете поехать в места своего детства, состоится семейный праздник, застолье. Вы получите хорошие новости, касающиеся детей или родителей.

20 апреля - солнечное затмение во втором доме гороскопа, который отвечает за деньги и источник доходов, то есть где вы работаете или как вы зарабатываете, или кто вас содержит. Будет меняться картина в секторе финансов и ценностей. Может измениться источник дохода. Например, если вам помогали родители, то теперь они перестанут это делать. Рыбы, которые работают с клиентами, будут менять цены на свои услуги.

Астролог отметила, что ресурсы - это в том числе и питание. Может быть вы займётесь своим телом, пойдете в спортзал, начнете худеть или решите учиться, петь, танцевать или выступать на публике.

С 21 апреля Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 15 мая. В этот период не стоит подписывать важные документы, делать дорогие покупки, принимать важные решения, так как потом вы передумаете. Кроме того, по ретро Меркурию объявятся люди из прошлого, позвонит старая подруга. Возможно нужно будет найти какие-то документы.

Астролог советует Рыбам порадовать себя в апреле. Стоит потратить деньги на удовольствия, а не на что-то нужное или полезное. Сходите на выставку, в театр, на концерт.

Также Рыбам стоит избегать конфликтов с любимым человеком или с детьми.

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