Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый роман

В апреле у Раков будет много энергии и появится что-то новое - работа, начинание, планы, продвижение в карьере.

Гороскоп Рак на апрель говорит о том, что представителям знака повезет / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2023 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле у Раков будет много энергии и появится что-то новое - работа, начинание, планы, продвижение в карьере. Строить планы и двигаться в новом направлении лучше в первой половине месяца, пока Меркурий не развернулся в ретроградное движение.

4 апреля Раки будут встречаться со старыми друзьями, кто-то новый появится в кругу общения. Также придется заканчивать старые дела или организовывать новые. Могут происходить неожиданные события и повороты судьбы. У некоторых Раков начнется роман, с новым возлюбленным познакомят друзья.

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Также Венера принесет Ракам деньги как результат за труды, за то, что вы делали раньше.

6 апреля - полнолуние в четвёртом доме гороскопа. Это сектор, который касается недвижимости, жилья, места, в котором вы живёте. Возможно, придется переезжать с одной квартиры на другую или будет необходим ремонт. Также могут происходить события в жизни у кого-то из членов вашей семьи. Новости будут касаться мамы или ваша энергия будет направлена на решение проблем родителей.

С 12 апреля Ракам захочется побыть в одиночестве, отправиться в какое-то изолированное место, в санаторий или просто на массаж. Раки не захотят афишировать свои романтические отношения. Появится новое увлечение или хобби, которым вы будете заниматься в стенах дома. Также представители знака получат подарок или пожертвование.

20 апреля - солнечное затмение, после которого начнется коридор затмений. Раки задумаются над своей ролью в обществе и о своем предназначении. Может поменяться специальность, работа, карьера, бизнес. Раки будут довольны своими достижениями.

Кроме того, у Раков могут поменяться желания. Вам не захочется делать то, что еще недавно казалось важным и значимым, в том числе это может касаться и романтических отношений. Например, вы хотели ребёнка, но потом передумали. Будут перемены в планах, которые касались коммуникаций и общения.

В период ретроградного Меркурия с 21 апреля по 15 мая будьте готовы к тому, что придётся что-то переделывать. Состоятся встречи со старыми друзьями.

"В апреле Юпитер будет помогать Ракам расширять горизонты и увеличивать возможности. Это как колесо фортуны. Вы получите награду, должность, звание. Особенно везучими будут первые три недели апреля, пока Меркурий не развернулся. Если вы что-то начинаете в ретроградный Меркурий после 21 апреля, то планы поменяются, что-то пойдёт не так, как вы думали. Или вы попадете в период ожидания. К слову, в этот период лучше всего взять отпуск и отдохнуть", - рассказала астролог.

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